Este miércoles por la tarde en la zona céntrica de la ciudad, organizaciones sociales y sindicatos se movilizaron en apoyo a los jubilados, previo al paro general de este jueves 10 de abril en todo el país.

La agrupación “Jubilados en Lucha” encabezó la marcha, mientras que detrás acompañaron distintos gremios y movimientos sociales por la calle San Martín, tras haberse convocado en la plaza de la Escuela N°83.

En comunicación con ADNSUR, algunos adultos mayores expresaron sus opiniones respecto de la movilización por la zona céntrica. “Fue muy buena, con mucha participación, nos ayudó mucho que los sindicatos nos apoyaran, especialmente las centrales. Hubo mucha gente de la ciudad acompañando la marcha”, indicó un abuelo.

“El pedido de aumento es larguísimo, hay un ajuste sobre los jubilados y la gente está tomando conciencia que viene a todos los trabajadores. De cada 10 mujeres, 9 no se van a poder jubilar; y de cada 10 hombres, 7 no van a poder hacerlo”. Y agregó: “no se si este gobierno va a recapacitar, pero al menos la idea es torcerles el brazo para que no se sigan llevando adelante estas políticas”.

Por último, el hombre dio su opinión de cómo está la situación actual: “hay un desafío que refleja un estado de necesidad y preocupación en la sociedad argentina. En Comodoro nos afecta en materia de recursos, desocupación, explotación (en el caso petrolero)... Tenemos una coyuntura muy difícil como sociedad. Esto no es algo regional, sino que afecta a todo el país”.

Por otro lado, una jubilada también dialogó con este medio en un tono un poco más fuerte: “hay que moverse y la única salida es la calle, es salir y manifestarse y no quedarnos en la organización de Jubilados en Lucha. No nos podemos quedar en esto, el único camino es la lucha, es salir y unificar los criterios”.

“Nuestra organización está dentro de la multisectorial y en la última reunión los compañeros se contactaron con Fita (Gustavo) de la CGT y él dijo que estaban de acuerdo en iniciar una lucha adhiriendo al paro nacional de la CGT. Agradecemos la colaboración que nos proveyó aparatos de sonido, micrófonos y demás. Cuesta, pero necesitamos eso”, manifestó.

Concluyendo con sus declaraciones y en un tono golpista, dijo: “es sacar al miserable y decrépito gobierno que está hoy en el poder. Fue elegido democráticamente entre comillas, pero es una burla a tanta lucha de tantos años de gente que ha muerto, no podemos seguir así, esto en cualquier momento puede explotar”.