El avistaje de ballenas que se realiza en Puerto Pirámides, un espectáculo natural impactante que seduce a turistas nacionales y extranjeros, tuvo este lunes un suceso poco frecuente: quienes estaban en las embarcaciones que recorrían la costa de la península vieron cómo un grupo de orcas mataba y devoraba a una cría.

El episodio se suma a otro similar registrado el 1 de agosto en la playa de El Doradillo, en Puerto Madryn, capturado por el fotógrafo Maxi Jonas. A pesar de ser un comportamiento totalmente natural, donde las orcas matan para alimentarse, no hay registros de que sea algo tan frecuente de observar.

“Estamos todavía intentando caer a tierra. Salimos a hacer un avistaje normal. A los 5 minutos llegó el grupo de orcas. Tres embarcaciones de tres empresas en el agua tuvieron la suerte de verlo. Es naturaleza al 100%, celebramos tener esta fauna libre”, detalló Pamela Liberatti, prestadora turística que presenció lo ocurrido este lunes, en diálogo con Jornada Radio.

"Este grupo, en el medio de la bahía, cazó un ballenato y se registró no solo el momento, sino también todos los datos en los que se viene trabajando con científicos Cenpat y Conicet. Registros que son valiosos, situaciones que pasaron, coincidió en el Doradillo y también hay registros. No solo fotográficos sino el dato científico para que sigan entendiendo y explicando a todos el comportamiento", agregó Liberatti sobre la importancia del material obtenido.

Desde la organización internacional Península Valdés Orca Research (PVOR) remarcaron que el comportamiento “no suele observarse en la zona” y detallaron que “las orcas son depredadores tope, y no debemos olvidar que cuando cazan lo hacen para alimentarse”.

Por otra parte, agregaron: “Dado que se trasladan con su grupo familiar, un ballenato, como en este caso, representa alimento para todo el grupo y eso es fundamental para su subsistencia”.

Desde Avistajes Peke Sosa, una de las empresas que realiza las excursiones, destacaron el momento vivido con los turistas y la tripulación que presenció el momento. “Hoy la naturaleza nos regaló un momento único en Puerto Pirámides: ¡aparecieron las orcas! Una jornada de avistaje que quedará grabada para siempre en nuestra memoria y en la historia de Peke Sosa”, señalaron.