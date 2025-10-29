Operativo en Río de Janeiro: quién es “Doca da Penha”, el jefe narco más buscado de Brasil

El megaoperativo policial que sacudió este martes a Río de Janeiro y dejó al menos 64 muertos tenía entre sus principales objetivos la captura de Edgar Alves Andrade, conocido como “Doca da Penha” o “Orso”, uno de los máximos jefes del Comando Vermelho (CV).

Según el Ministerio Público de Río, Doca es considerado el líder de esta facción del narcotráfico que domina el Complejo da Penha y otras favelas de la zona oeste, como Gardênia Azul, César Maia y Juramento. De acuerdo con medios locales, la Fuerza de Tarea Especial de Combate al Crimen Organizado (GAECO) lo acusa, junto a otras 66 personas, de conspirar para el tráfico de drogas.

De qué se lo acusa

Con 55 años, Doca da Penha o Orso no es un nombre conocido por la mayoría de la población.

A diferencia de otros líderes históricos del Comando Vermelho, como Luiz Fernando da Costa (“Fernandinho Beira-Mar”), actualmente preso; Isaías da Costa Rodrigues (“Isaías do Borel”), liberado en 2022 tras cumplir 20 años de condena; o Márcio dos Santos Nepomuceno (“Marcinho VP”), su figura ha mantenido un perfil más bajo. Sin embargo, hoy es el delincuente más buscado de Río de Janeiro.

Las autoridades ofrecen una recompensa de 100.000 reales (aproximadamente 18.000 dólares) por información que permita su captura.

Doca nació en el estado de Paraíba, en el nordeste del país, pero fue criado en Vila Cruzeiro, en la zona norte de Rio.

Según el diario OEstadao, se lo investiga por más de 100 homicidios, incluyendo ejecuciones de menores y desapariciones de residentes de las favelas que domina a fuerza de terror y violencia.

El jefe narco tenía 34 órdenes de arresto pendientes, según datos del Banco Nacional de Medidas Penales y Prisiones.

La policía sospecha que Doca ordenó la ejecución de tres médicos en la zona suroeste de Río en octubre de 2023. Las víctimas fueron asesinadas por error. Una de ellas fue confundida con el verdadero objetivo del ataque, un rival en el negocio del tráfico de drogas.

Además, en mayo de este año, el Ministerio Público de Río de Janeiro imputó a Doca y a otros dos criminales por el ataque con fusiles y granadas a una comisaría en la ciudad de Duque de Caxias, en la zona metropolitana carioca. Está acusado de tentativa de homicidio agravado, daños agravados, tortura y asociación ilícita para el tráfico de drogas.

En esa ocasión, intentó rescatar sin éxito a Rodolfo Manhães Viana, alias Rato (ratón), arrestado horas antes de una redada en la comunidad de Vai Quem Quer. Los atacantes torturaron a un agente para conocer el paradero de su cómplice, que ya había sido trasladado a prisión.

Otro caso en el que se encuentra imputado es en el triple crimen de tres niños que desaparecieron en la zona de Belford Roxo, en la Bajada Fluminense. Según los investigadores, el jefe narco mandó a ejecutar luego a los asesinos de los tres chicos. Los cuerpos nunca aparecieron.