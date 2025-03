Olas de frío y cambios climáticos: la perspectiva de un meteorólogo sobre el invierno que tendrá Chubut

En un contexto de preocupación por los recientes eventos climáticos extremos, como el temporal en Bahía Blanca, el programa “Buen Día Comodoro” de Seta TV entrevistó al meteorólogo Leonardo De Benedictis para obtener precisiones sobre el pronóstico para el invierno en Chubut y la región patagónica.

La conversación abordó desde las tendencias a largo plazo hasta la influencia del cambio climático en los fenómenos meteorológicos actuales. De Benedictis comenzó refiriéndose a la complejidad del periodo climático actual, mencionando las intensas lluvias que afectaron a diversas zonas, además de Bahía Blanca.

Ante la consulta sobre cómo se prepara Chubut para el invierno, el meteorólogo explicó que, en cuanto a temperaturas, "la provincia espera un invierno con características dentro de los promedios". Esto significa que, si bien se anticipan jornadas frías y "habrá olas de frío durante el periodo del invierno", estas se encontrarán dentro de los parámetros estadísticamente normales.

Enfatizó que, si bien a largo plazo se analizan tendencias sobre posibles eventos de lluvia, “es muy difícil prever” eventos de la magnitud de lo ocurrido en Bahía Blanca con mucha antelación.

Uno de los puntos que generó interés durante la entrevista fue la relación entre el verano atípico y el pronóstico invernal. De Benedictis fue categórico al afirmar que "no necesariamente podemos tener un invierno que no sea tan crudo, que sea un poquito más apacible, pero en general no es que por compensación", sino simplemente porque las características no serán tan severas quizás.

Por otro lado, explicó que, si bien a veces se piensa en una compensación entre estaciones, “no siempre se da esto; no hay una regla. A veces pasa, pero no es que siempre ocurre de esa manera. Lamentablemente, porque a nosotros nos ayudaría muchísimo para los pronósticos tener ese tipo de relaciones”.

La conversación también abordó la particularidad de que Comodoro Rivadavia haya figurado entre las ciudades más frías de Argentina recientemente. Ante esto, De Benedictis señaló que "en realidad hay un poco de todo en este tipo de situaciones; no todo es atribuible al cambio climático. Hay un montón de factores que sí, pero no todo. Y hay algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la variabilidad diaria".

A su vez, diferenció la variabilidad diaria, que en sí misma no es atribuible al cambio climático, de la “gran variabilidad que estamos teniendo” en los patrones climáticos, la cual sí considera parte del cambio climático.

En relación al cambio climático, el meteorólogo expresó su preocupación por "el tema de los extremos", que se están presentando a nivel mundial. "Lo que estamos viviendo a nivel mundial es como... la meteorología del día a día está presentando tantos extremos; vamos de una punta a la otra: pasamos de una de las sequías más grandes de la historia a una de las inundaciones más fuertes o más repentinas. Esto es un ejemplo; no quiero decir que está pasando, pero son cuestiones que se están presentando mucho en este último tiempo: la gran variabilidad en periodos muy cortos. Eso sí es atribuible al cambio climático". Advirtió que la noción de "normal" en el clima está perdiendo sentido ante estos extremos, sugiriendo el uso del término "promedios".

Ante la pregunta sobre si hay acciones que se puedan tomar frente al cambio climático, De Benedictis señaló que "siempre hay acciones que se pueden tomar; lo que pasa es que tiene que ser algo global. No es algo que solamente uno dice: 'Bueno, es mi aporte, mi granito de arena', y eso está buenísimo. Siempre hay que tener en cuenta que estas situaciones son a nivel global; esto tiene que ser algo a nivel mundial". Hizo hincapié en la necesidad de que los países desarrollados reduzcan sus emisiones y promuevan un desarrollo sostenible.

Finalmente, al ser consultado sobre sus mayores preocupaciones como meteorólogo, De Benedictis destacó "fundamentalmente los impactos que esto está generando: los grandes extremos que estamos atravesando y la adaptabilidad del hombre". Si bien reconoce la capacidad humana de adaptación, advirtió que este proceso conlleva crisis y afecta principalmente a los más vulnerables. En este sentido, respaldó el consejo de tener una "mochila preparada por cualquier urgencia".

Respecto a las alertas por viento comunes en la región, instó a la población a "no entrar en pánico ni pensar que se viene el fin del mundo; simplemente hay que tener precauciones ante lo que sabemos puede implicar un día con mucho viento". Subrayó que las alertas son preventivas y buscan mantener a la población atenta y preparada.