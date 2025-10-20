El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) señala que este lunes 20 de octubre se presentará una combinación de altas temperaturas y fuertes ráfagas de viento en toda la provincia. El aire cálido, con dirección nor-noreste, dominará durante gran parte del día, acompañado de nubosidad variable y posibles tormentas dispersas en el centro-este de la región.

En Neuquén capital, se espera una máxima de 30 °C y una mínima de 9 °C, con una jornada inestable que culminará con cielo cubierto en horas de la noche. El viento sudoeste se intensificará al final del día, con ráfagas que podrían alcanzar los 63 km/h, lo que podría complicar la circulación y generar polvo en suspensión.

Añelo: calor intenso y ráfagas durante la noche

En la localidad petrolera de Añelo, el clima mantendrá un tono veraniego, con máxima de 31 °C y mínima de 9 °C. El día se presentará parcialmente nublado, pero hacia la noche el cielo se tornará cubierto, momento en el que se esperan vientos de hasta 57 km/h provenientes del sudoeste.

Zapala y el centro neuquino: viento fuerte y temperaturas moderadas

El centro provincial, particularmente Zapala, registrará condiciones más templadas, con una máxima de 21 °C y una mínima de 8 °C. Aunque el día comenzará mayormente despejado, hacia la noche el cielo se cubrirá por completo. Las ráfagas más fuertes se prevén durante el día, con viento noroeste de hasta 60 km/h, lo que podría reducir la visibilidad en rutas.

Cordillera: nubes, lluvia y descenso térmico

En la zona cordillerana, el panorama cambia notablemente. En San Martín de los Andes, el lunes se presentará nublado durante toda la jornada, con una máxima de apenas 7 °C y una mínima de 3 °C. El viento del oeste soplará con fuerza durante el día, alcanzando ráfagas de hasta 58 km/h, lo que acentuará la sensación de frío.

Por su parte, Villa La Angostura tendrá un día lluvioso, con chaparrones aislados que se transformarán en lluvias débiles y dispersas hacia la noche. Las temperaturas se mantendrán bajas, con máxima de 6 °C y mínima de 5 °C, mientras que las ráfagas llegarán a los 30 km/h con dirección noroeste.

Chos Malal: estabilidad diurna y viento moderado

En el norte provincial, Chos Malal presentará cielo despejado durante el día, aunque se prevé un cambio hacia la noche con nubosidad creciente. Las temperaturas oscilarán entre 2 °C de mínima y 21 °C de máxima, y el viento del noroeste alcanzará ráfagas de hasta 61 km/h durante el día.