Ola polar en Comodoro: alerta por vientos de hasta 100 km/h y posible aguanieve

Una ola de frío polar afecta a Comodoro Rivadavia y gran parte de la Patagonia, con temperaturas muy bajas, vientos intensos y condiciones de inestabilidad que podrían generar aguanieve o incluso nevadas en sectores altos. Así lo explicó el meteorólogo Aldo Sánchez, en una entrevista brindada al programa “Buen Día Comodoro” de Seta TV, donde detalló cómo continuará el clima durante los próximos días.

Este miércoles rige una alerta amarilla por vientos fuertes, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, lo que sumado a las bajas temperaturas generará una sensación térmica muy por debajo de cero. “Va a ser una jornada bastante ventosa. Las ráfagas pueden llegar a los 100 km/h y eso va a agravar la sensación de frío”, indicó Sánchez.

La situación se extenderá durante toda la semana. Según el pronóstico, las temperaturas máximas entre jueves y viernes no superarán los 7°C, y lo más intenso del frío se espera para el domingo y principios de la próxima semana, cuando las m��nimas podrían caer por debajo de los 0°C.

“Estamos todavía dentro de esta masa de aire frío que ya se instaló hace unos días. Incluso hacia la tarde-noche se pueden registrar chaparrones o precipitaciones, que si bien no serán abundantes, podrían incluir aguanieve o nieve en zonas altas, como la meseta”, explicó el especialista.

¿HABRÁ NEVADA EN COMODORO RIVADAVIA?

Sánchez detalló que hay posibilidad de precipitaciones por la tarde-noche de este miércoles y el sábado a la madrugada, con chances de que se registren nieve o aguanieve, sobre todo en sectores elevados. En la ciudad, como ocurrió el martes, podrían caer algunos copos de agua nieve de forma aislada.

“En principio, las precipitaciones serían más probables en sectores altos. Pero también en Comodoro puede haber algo de aguanieve, como ayer que cayó un poco en algunas zonas. Luego, entre domingo y martes, el frío será más intenso, pero sin precipitaciones. Las mínimas van a ser bajo cero”, sostuvo.

UNA OLA POLAR TÍPICA DEL INVIERNO PATAGÓNICO

El meteorólogo explicó que este tipo de eventos son normales dentro del invierno, y que las olas polares pueden durar entre 5 y 10 días. No obstante, aclaró que no se mantendrán todo el invierno, aunque no se descarta que se repitan nuevas situaciones similares.

“Ya para mediados de la semana que viene se espera que las temperaturas comiencen a ascender. Pero es invierno y puede volver a ocurrir algo similar a mediados de julio o a principios de agosto”, indicó.

Además, remarcó que es fundamental seguir los pronósticos actualizados, ya que estas condiciones pueden cambiar rápidamente: “Siempre se recomienda consultar los partes diarios porque dentro de estas masas de aire polar puede haber pulsos fríos que generen inestabilidad y nuevas precipitaciones”.

Sánchez también recordó que, aunque las temperaturas no han sido extremadamente bajas todavía, la persistencia de la masa de aire polar genera condiciones rigurosas, tanto por el frío como por el viento. “Tuvimos una máxima de 10°C, que no es una temperatura extraordinaria, pero sí baja dentro de esta situación. Además, todo el país está bajo esta masa de aire polar, por eso vemos precipitaciones en distintas zonas de la Patagonia”, dijo.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

Ante este escenario, las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al frío, tener precaución al conducir por posibles heladas o suelos resbaladizos y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

La ola polar ya está instalada y se espera que su impacto continúe al menos hasta el martes. Aunque no se anticipan nevadas intensas en Comodoro, el frío extremo, el viento y las posibles precipitaciones aisladas exigen atención y cuidado.