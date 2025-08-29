Ante la caída del consumo y la difícil situación económica que atraviesan las familias, una panadería de Comodoro Rivadavia decidió implementar desde este viernes una promoción inédita en sus sucursales. Se trata de un combo de un kilo de pan, una docena de facturas y una docena de bizcochitos/raspaditas a elección por 10.000 pesos.

Víctor Cúneo, dueño de la Panadería del Pueblo, indicó a ADNSUR que este viernes 29 de agosto, a partir de la mañana, las dos sucursales contarán con esta promoción, y que destacó que nació atento a “la situación económica que nos está tocando duro a todos, y por eso decidimos colaborar con lo que es base en una panadería, que es el pan, las facturas y bizcochos o raspaditas a muy buen precio”, explicó.

La propuesta consiste en un combo de un kilo de pan, una docena de facturas y una docena de bizcochitos/raspaditas a elección por 10.000 pesos.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Luego, reconoció que, si bien “siempre” tienen precios accesibles, “es la primera vez que hacemos una promoción. Para que tengas una idea, si compras por separado todo lo del combo, estaríamos hablando de aproximadamente 16.000 pesos”, señaló.

EL CONSUMO EN BAJA

Desde la panadería local, Víctor Cúneo, reconoció que hay una caída en las ventas muy notoria: “Nosotros lo vemos a diario, desde hace un tiempo; hay menos efectivo, hay menos gente. La gente que antes te compraba facturas y pan, ahora te compra solo pan. El que te compraba una docena de pan, te lleva media docena, entonces lo vemos a diario”.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

“El consumo ha bajado muchísimo. Teniendo en cuenta que el pan es un bien de primera necesidad, se nota muchísimo la baja en el consumo”.

La situación se arrastra desde hace más de un año: “Desde hace un año y medio de forma paulatina va descendiendo el consumo, entonces igual cuesta porque tenés los costos fijos, tenés un empleado, tenés aporte; o sea, los costos fijos están siempre y cuesta juntar el dinero mes a mes”.

La baja se siente no solo en productos especiales sino también en lo más básico: “Sí, ha bajado en su totalidad, realmente ha bajado en su totalidad, pero en una panadería lo notás más en las especialidades. Aquí le llamamos especialidades a lo que no es pan y ha bajado facturas, tortas, tartas, bizcochos, inclusive hasta el mismo pan porque, ya te digo, la gente va restringiendo el consumo. No dejan de comer pan, pero sí llevan en menor cantidad. Hoy una docena de facturas sale 7.500 pesos; la docena de pan, 2.600 pesos; y los bizcochos, 4.500 pesos”.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

¿HASTA CUÁNDO DURARÁ LA PROMO?

“La promoción vamos a hacerla, vamos a probar y ver hasta cuándo puedo aguantarla, es la realidad; no se puede decir si va a ser un mes, dos meses o si va a ser siempre. Tenemos que ir viendo en la medida de los costos, ya sea materia prima y demás. En la medida de lo posible voy a tratar de aguantarlo; cuánto tiempo, no puedo prometerlo”, finalizó.

Vale remarcar que los locales donde se puede acceder a esta oferta son los ubicados en Gaceta de Buenos Aires esquina Kennedy y en la intersección de Huergo y Los Duraznos. La atención será continua, desde las seis de la mañana hasta las 10 de la noche, facilitando el acceso a los productos a distintos horarios del día.

La Panadería del Pueblo, con muchos años de trayectoria en Comodoro, ha demostrado en varias oportunidades su cercanía con la comunidad a través de gestos solidarios y ofertas que buscan el bienestar de los habitantes a la hora de cuidar el bolsillo. Este nuevo plan no es sólo un descuento, sino una forma de garantizar que los productos de panadería lleguen a todos de manera equitativa y accesible.