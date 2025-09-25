La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un nuevo aumento en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que comenzará a regir a partir de octubre de 2025.

Este ajuste está en línea con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, tal como establece el Decreto 274/2024, que regula la movilidad previsional y establece la actualización mensual de los haberes según la inflación medida por el INDEC.

Estos incrementos se dan en un contexto económico marcado por una inflación que los argentinos viven diariamente, afectando el poder de compra en ámbitos como alimentos, servicios, medicamentos y productos básicos. Para los jubilados, cuyo ingreso suele ser fijo y en muchos casos limitado, estos ajustes son fundamentales para poder afrontar las subas sostenidas de precios, que deterioran la calidad de vida y el acceso a bienes esenciales.

NUEVO AUMENTO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ANSES

Con la actualización del 1,88%, el haber mínimo garantizado para los jubilados será de $326.304,88, a lo que se suma el bono extraordinario de $70.000, vigente nuevamente en octubre sin cambios, con lo cual el total a cobrar por la jubilación mínima alcanzará los $396.304,88.

Por su parte, el haber máximo llegará a $2.195.679,22, reflejando el ajuste completo sin bono. Entre otros beneficios, la Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará en $149.266,62 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se actualizará a $261.038,70.

El aumento también alcanza a monotributistas, trabajadores registrados y desocupados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), veteranos de guerra y empleados bajo regímenes especiales.

TODOS LOS AUMENTOS DE ANSES EN OCTUBRE 2025

Con respecto a las asignaciones familiares, se ajustaron tanto los montos como los topes de ingresos para mantener el acceso al beneficio, estableciéndose que si algún integrante del grupo familiar percibe más de $2.403.613, se pierde el derecho a la asignación, aun cuando el ingreso total del núcleo no supere el máximo permitido.

Los montos de asignación por hijo varían conforme a los tramos salariales y la región de residencia. Para los ingresos más bajos en el régimen general, la asignación será de $58.631, mientras que en zonas diferenciales como la Patagonia llegará a $126.425.

En cuanto a la AUH y la Asignación por Embarazo para Protección Social, el monto general para octubre será de $117.252, con un adicional regional de $152.428 para la Patagonia . En casos de hijos con discapacidad, la asignación para la AUH será de $381.791, y en la Patagonia de $496.329.

Los monotributistas también tuvieron actualizaciones diferenciadas: la asignación por hijo quedó en $58.631 para las categorías más bajas, $39.548 para las intermedias y $12.340 para las más altas, con montos mayores para hijos con discapacidad. El régimen especial para trabajadores temporarios, permanentes discontinuos y del sector agropecuario fijó montos mínimos no inferiores a la AUH, con asignaciones por hijo de $117.252 y ayuda escolar anual de $42.039, que se eleva a $83.797 para zonas diferenciales.

Los veteranos de guerra del Atlántico Sur también recibieron ajustes en sus asignaciones familiares, con montos que van desde $58.631 por hijo en el tramo más bajo hasta $190.902 para hijos con discapacidad, considerando diferencias territoriales.

LA MODIFICACIÓN QUE HARÁ ANSES POR EL FERIADO LARGO DE OCTUBRE 2025

Adicionalmente a la actualización de los haberes, ANSES informó que el calendario habitual de pagos para octubre deberá reprogramarse debido a la modificación del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que fue trasladado al viernes 10 de octubre.

Este cambio afecta directamente las fechas previstas originalmente en la Resolución 1091/2024.

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría adelantarse por el feriado).

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (podría cambiar).

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo: