El Gobierno Nacional dio a conocer el calendario de feriados y días no laborables para el año 2025. La información fue oficializada mediante el decreto 1027/2024, que detalla los días no laborables con fines turísticos, y se complementa con la Ley 27.399, que establece el cronograma de feriados y días no laborables.

La mayoría de ellos son días festivos tradicionales que se celebran en todo el país, mientras que algunos están destinados a promover el turismo, lo que puede resultar beneficioso tanto para los trabajadores como para la economía local.

Sin embargo, y a diferencia de años anteriores, el gobierno nacional determinó que los feriados “puentes” pasen a ser días no laborables, por lo que cada empleador determinará si le otorga el día de descanso o no. En el caso de la Administración Pública Nacional, estos días serán considerados de asueto. Tampoco se prevé que haya actividad administrativa, educativa ni bancaria, entre otras.

LOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES DE 2025

🔷El miércoles 1° de enero es el primer feriado inamovible del 2025. A esa jornada le siguen en marzo tres feriados no trasladables: el lunes 3, el martes 4 y el lunes 24.

🔷En abril, será feriado inamovible el 2. A su vez, el jueves 17 de abril quedó establecido como día no laborable, mientras que el día siguiente, 18, es feriado inamovible.

🔷En el quinto mes del año, el feriado inamovible del 1° de mayo caerá en jueves; en tanto que el viernes 2 quedó decretado como día no laborable con fines turísticos, mientras que el 25 de mayo, que cae en día domingo, es otro de los feriados inamovibles.

🔷A su vez, en junio, el feriado del martes 17 se traslada al día anterior (16); en tanto que el viernes 20 de junio es feriado inamovible.

🔷El mes siguiente, el miércoles 9 de julio, es feriado inamovible. En tanto, el viernes 15 de agosto fue decretado día no laborable con fines turísticos, y el domingo 17 de agosto será feriado.

🔷En 2025, el feriado por el 12 de octubre caerá en día domingo.

🔷En noviembre, el viernes 21 pasa a ser día no laborable con fines turísticos, y el feriado del 20 de noviembre se traslada al lunes 24.

🔷En el último mes del año, están contemplados como feriados inamovibles el lunes 8 de diciembre y el jueves 25 de diciembre.

La distribución de estos días no solo permite a los ciudadanos disfrutar de un descanso, sino que también impulsa el turismo interno, ya que muchos aprovechan estos feriados para viajar. Esto se convierte en una oportunidad para que los destinos turísticos del país se llenen de visitantes y para que la industria de servicios se beneficie de la afluencia de turistas.

