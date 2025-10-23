El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el cronograma oficial de feriados bancarios que regirá en lo que resta de 2025, confirmando que durante cuatro días las entidades financieras de todo el país permanecerán cerradas, suspendiendo toda actividad presencial y operaciones vinculadas al mercado de cambios.

Estas fechas, concentradas en noviembre y diciembre, impactarán no solo a usuarios particulares, sino también a empresas, comercios, inversores y sectores económicos que dependen del sistema financiero para sus operaciones diarias.

El calendario oficial, difundido mediante las comunicaciones C99321 y C100942, establece que no habrá atención ni movimientos en ventanillas bancarias ni en la compraventa de divisas, ni tampoco operatoria con títulos públicos en las jornadas mencionadas. El BCRA recomendó a todos los usuarios anticipar trámites, extracciones y operaciones financieras para evitar inconvenientes durante esos días de suspensión.

El BCRA confirmó cinco feriados bancarios: qué días estarán cerrados los bancos en todo el país

La oficialización de estos feriados bancarios llega tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, en un contexto económico que sigue mostrando alta volatilidad y demandas cambiarias importantes. La decisión del BCRA de mantener estos días sin actividad apunta a respetar fechas de significación nacional y religiosa, pero también anticipa un desafío operativo para el sistema financiero y el público en general.

Si bien los canales digitales ofrecen una solución parcial para muchas operaciones, la falta de atención presencial puede complicar la dinámica de pagos, cobranzas y movimientos de divisas para personas y empresas que requieren gestión directa.

SE CONFIRMARON CINCO FERIADOS BANCARIOS: CÓMO IMPACTARÁ EN EL SISTEMA FINANCIERO

Las cinco jornadas sin actividad bancaria programadas para lo que resta del año 2025 son:

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos, que anticipa un fin de semana largo.

día no laborable con fines turísticos, que anticipa un fin de semana largo. Lunes 24 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.

feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. Lunes 8 de diciembre: conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María.

conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María. Jueves 25 de diciembre: día de Navidad.

El primer cierre extenso ocurre en noviembre, consolidando un fin de semana extra largo que afectará la operatividad financiera y comercial en el país. Estas fechas se suman a un feriado bancario ya decretado para el jueves 6 de noviembre , cuando se celebra el Día del Bancario, con impacto sobre la actividad en sucursales.

El período comprendido entre noviembre y diciembre es clave para la actividad económica argentina, caracterizado por movimientos financieros intensos vinculados a cierres contables, pagos tributarios, compras internacionales y actividades comerciales con alta demanda de efectivo y moneda extranjera.

La suspensión de la actividad bancaria durante las jornadas indicadas puede afectar procesos comerciales y financieros en varios ámbitos:

Operaciones cambiarias , como compra y venta de divisas.

, como compra y venta de divisas. Trámites que requieren atención presencial en sucursales.

que requieren atención presencial en sucursales. Movimientos con títulos públicos y otros instrumentos financieros.

con títulos públicos y otros instrumentos financieros. Accesos físicos a efectivo para empresas y personas.

Los sectores que dependen de un flujo constante de dinero para ventas, importaciones o pagos internacionales deberán planificar sus operaciones con anticipación para evitar contratiempos.

FUNCIONAMIENTO DE CANALES DIGITALES Y RECOMENDACIONES PARA USUARIOS

Aunque las sucursales físicas permanecerán cerradas, el BCRA aclaró que los canales electrónicos seguirán operativos con normalidad, incluyendo:

Home banking y aplicaciones móviles: permiten realizar transferencias, pagos y consultas de saldo en cualquier momento.

permiten realizar transferencias, pagos y consultas de saldo en cualquier momento. Billeteras digitales: plataformas como Mercado Pago, Ualá, Naranja X y otras continuarán funcionando para envíos de dinero, pagos y compras sin interrupciones.

plataformas como Mercado Pago, Ualá, Naranja X y otras continuarán funcionando para envíos de dinero, pagos y compras sin interrupciones. Tarjetas de débito y crédito: las compras con estos medios seguirán habilitadas en comercios y servicios.

las compras con estos medios seguirán habilitadas en comercios y servicios. Extracciones en comercios: supermercados, farmacias, estaciones de servicio y cadenas de pago que ofrecen servicio de extracción de efectivo permanecerán accesibles para los usuarios.

Sin embargo, el BCRA advirtió que las operaciones que requieran validación presencial o procesamiento manual, como ciertas transferencias o depósitos, solo se acreditarán a partir del siguiente día hábil al feriado, generando demoras inevitables.

CONSEJOS PARA ANTICIPAR TRÁMITES Y EVITAR INCONVENIENTES FINANCIEROS

Frente a estas interrupciones, el Banco Central aconseja a usuarios particulares y empresas planificar con tiempo sus gestiones y necesidades de efectivo. Entre las recomendaciones principales se destacan:

No dejar vencimientos o pagos importantes para último momento.

Anticipar extracciones de dinero y transferencias bancarias.

Verificar que los canales digitales estén funcionando y accesibles.

Mantener contacto con proveedores y clientes para coordinar cobros y pagos.

En sectores comerciales, disponer de stock suficiente y gestionar medios de cobro alternativos para hacer frente a posibles faltantes de efectivo.

Para diciembre, en particular, cuando el consumo aumenta y se concentran cierres contables y fiscales, la planificación se torna aún más crucial para evitar afectaciones en la cadena económica.