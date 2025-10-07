El Gobierno nacional oficializó a través de la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial, el traslado del feriado nacional tradicionalmente celebrado el 12 de octubre, Día de la Raza, para este año al viernes 10 de octubre.

Esta decisión genera un fin de semana largo de tres días con el objetivo principal de fomentar el turismo interno y dinamizar la actividad económica en todo el país.

SE CONFIRMÓ EL TRASLADO DEL FERIADO Y HABRÁ FIN DE SEMANA LARGO

El 12 de octubre conmemora el encuentro histórico entre los pueblos originarios americanos y los conquistadores europeos, simbolizado en la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.

Este día había sido rebautizado en Argentina y otros países de la región como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, promoviendo la reflexión sobre la historia, valorando la diversidad étnica y cultural, y fomentando el reconocimiento y respeto hacia los pueblos originarios y sus derechos humanos. Sin embargo, este pasado lunes el gobierno nacional realizó un cambio y confirmó que el 12 de octubre volverá a llamarse “Día de la Raza”.

El traslado del feriado del domingo 12 al viernes 10 se fundamenta en la Ley 27.399, que permite mover feriados nacionales trasladables para crear fines de semana largos que impulsen el turismo y el movimiento económico.

Además, mediante el Decreto 614/25 se estableció que, si un feriado trasladable cae sábado o domingo, puede adelantarse al viernes anterior o posponerse al lunes siguiente según lo establezca la autoridad competente, en este caso la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esta medida responde a una nueva política gubernamental para gestionar feriados nacionales con mayor flexibilidad en beneficio del descanso extendido y la reactivación comercial.

Por tratarse de un feriado nacional, el viernes 10 de octubre habrá suspensión obligatoria de actividades en la función pública, escuelas y bancos, que no atenderán al público ni realizarán operaciones presenciales.

El sector privado debe otorgar descanso obligatorio o el pago de doble remuneración si se trabaja ese día, conforme al artículo 181 de la Ley de Contrato de Trabajo. El comercio y la gastronomía podrán abrir, pero aplicando recargos salariales establecidos por ley a sus empleados.

El Banco Central confirmó en las comunicaciones “C” 99321 y “C” 100942 el cronograma de suspensión bancaria que implica que desde el cierre de las entidades el jueves 9 hasta la apertura el lunes 13 de octubre no habrá atención ni operaciones financieras presenciales ni mercado de cambios. Esta interrupción de tres días consecutivos tiene un impacto relevante en las transacciones financieras, depósitos, retiros y operaciones cambiarias.

En el contexto económico actual, marcado por alta volatilidad en el dólar y tensiones sobre las reservas internacionales, esta pausa se considera una medida que podría ayudar a descomprimir la presión sobre las cotizaciones y brindar un respiro al sistema financiero.

CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS PARA OPERAR DURANTE EL FIN DE SEMANA LARGO

Aunque las sucursales bancarias permanecerán cerradas, los usuarios podrán continuar operando a través de diferentes canales digitales disponibles durante todo el fin de semana largo. Entre estos se encuentran:

Cajeros automáticos para el retiro de dinero en efectivo.

para el retiro de dinero en efectivo. Plataformas de homebanking que permiten realizar transferencias, pagos y consultas en línea.

que permiten realizar transferencias, pagos y consultas en línea. Billeteras electrónicas y virtuales como MODO, Mercado Pago, Ualá y otras, que ofrecen servicios de envío de dinero, pago de servicios y compras digitales.

Sin embargo, algunas operaciones pueden verse limitadas o condicionadas por la inactividad de los sistemas bancarios centrales durante el fin de semana largo.

El fin de semana largo resultante del traslado del feriado es una estrategia estatal para promover el turismo interno, especialmente en destinos regionales, potenciando el movimiento en la gastronomía, el comercio y el sector servicios. Se espera que esta medida genere una movilización significativa de personas que aprovechen para viajar, descansar y realizar actividades recreativas y culturales, lo cual constituye un estímulo para múltiples sectores económicos afectados por la coyuntura.