En un contexto económico marcado por la persistente inflación y la erosión del poder adquisitivo de los adultos mayores, el Gobierno nacional oficializó el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, mediante el Decreto 444/2025, publicado en el Boletín Oficial el 1 de julio de 2025.

Esta medida se enmarca en una serie de acciones destinadas a mitigar los efectos adversos de la fórmula de movilidad jubilatoria vigente desde marzo de 2021, que no contemplaba adecuadamente la inflación y generaba un desfase significativo entre la evolución de los precios y los aumentos en los haberes previsionales.

Desde la sanción de la Ley N° 27.609 en 2021, que estableció un nuevo índice de movilidad jubilatoria, los aumentos en los haberes previsionales se vinculan a una fórmula que combina la evolución salarial y la recaudación tributaria. Sin embargo, esta fórmula ha sido cuestionada por no resguardar el poder adquisitivo frente a la alta inflación, especialmente en un escenario económico argentino caracterizado por una inflación anual que supera ampliamente el 100%.

Oficializaron el aumento y bono de $70.000 para jubilados y pensionados de ANSES en julio de 2025

En este marco, el Gobierno vino implementando bonos extraordinarios para compensar la pérdida de poder de compra de los jubilados, siendo el bono de $70.000 el más reciente y significativo en términos monetarios.

SE CONFIRMÓ EL BONO DE 70 MIL PESOS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ANSES

El bono extraordinario de $70.000 se pagará en julio de 2025 y está destinado a los beneficiarios de prestaciones previsionales contributivas y no contributivas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), siempre que sus haberes previsionales se encuentren dentro de determinados parámetros.

ANSES oficializó un nuevo aumento en el SUAF: quiénes cobran y cómo quedan los nuevos montos en julio de 2025

Para los jubilados que cobran el haber mínimo, el bono se suma al aumento del 1,5% correspondiente a la inflación de mayo, que fijó el haber mínimo en $309.298,16. Con el bono, el haber mínimo total para julio alcanzará aproximadamente $379.298.

Para quienes perciban ingresos superiores al haber mínimo pero inferiores a $379.298, el bono se otorgará en la suma necesaria para alcanzar ese tope. Por ejemplo, un jubilado que cobre $350.000 recibirá un bono de $29.298 para llegar a $379.298. Este mecanismo busca garantizar un piso mínimo de ingresos para los adultos mayores, protegiendo a quienes se encuentran más vulnerables ante la inflación.

ANSES alertó a jubilados y pensionados sobre estafas en el pago del aguinaldo de junio de 2025

El bono es no remunerativo, no sujeto a descuentos ni computable para otros conceptos, lo que significa que no afectará otros beneficios ni descuentos previsionales o impositivos. Además, en el caso de pensiones con varios copartícipes, el bono se considera para un único titular, evitando duplicaciones en el pago.

La decisión de otorgar este bono extraordinario responde a la necesidad urgente de proteger a los jubilados y pensionados del impacto inflacionario, que ha deteriorado significativamente sus ingresos en los últimos años. La fórmula de movilidad jubilatoria vigente no ha logrado compensar adecuadamente la suba de precios, generando un reclamo social constante para mejorar los haberes previsionales. ANSES confirmó quiénes no cobrarán el medio aguinaldo de junio de 2025

CRONOGRAMA DE PAGOS DE ANSES EN JULIO 2025

El pago del bono y los haberes de julio se realizará según un calendario escalonado por terminación de documento, para facilitar la gestión y evitar aglomeraciones: Terminación DNI Fecha de pago jubilados y pensionados contributivos Fecha de pago pensiones no contributivas 0 y 1 Miércoles 23 de julio Martes 8 de julio 2 y 3 Jueves 24 de julio Jueves 10 de julio 4 y 5 Viernes 25 de julio Viernes 11 de julio 6 y 7 Lunes 28 de julio Lunes 14 de julio 8 y 9 Martes 29 de julio Martes 15 de julio

Con este bono, el Gobierno busca aliviar la situación económica de los adultos mayores, garantizando un ingreso mínimo que les permita afrontar los costos básicos de la canasta de consumo. No obstante, el bono es una medida excepcional y no sustituye la necesidad de una reforma integral del sistema previsional que contemple de manera sostenible la inflación y las variaciones económicas futuras.