En el marco de la actualización trimestral de haberes que realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se dio a conocer este miércoles que los jubilados y pensionados recibirán un aumento en sus haberes de octubre 2025.

Esta suba está vinculada directamente con la última medición de inflación difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, se mantendrá vigente el bono extraordinario para quienes perciben la jubilación mínima, un beneficio que refuerza el ingreso de los sectores más vulnerables y se abonará de manera automática junto con los haberes de octubre sin necesidad de trámites adicionales.

Vale remarcar que la situación de los jubilados argentinos continúa siendo delicada. A pesar de la actualización y el refuerzo aplicado, los haberes mínimos siguen por debajo del monto necesario para cubrir la canasta básica de la tercera edad, lo que implica una restricción severa en el poder de compra de este sector.

En septiembre de 2025, el panorama para las personas que viven de una jubilación o pensión refleja la persistencia de desafíos económicos estructurales, unidos a una inflación que ha erosionado el valor real de los ingresos previsionales.

LA MODIFICACIÓN QUE HARÁ ANSES POR EL FERIADO LARGO DE OCTUBRE 2025

Adicionalmente a la actualización de los haberes, ANSES informó que el calendario habitual de pagos para octubre deberá reprogramarse debido a la modificación del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que fue trasladado al viernes 10 de octubre.

Este cambio afecta directamente las fechas previstas originalmente en la Resolución 1091/2024.

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría adelantarse por el feriado).

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (podría cambiar).

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.

AUMENTO Y BONO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ANSES

La ANSES precisó que el bono de $70.000 en octubre está destinado a los jubilados y pensionados que perciben la mínima dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), acompañado por un aumento del 1,9% en sus haberes.

También beneficiará a quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o a madres de siete hijos, y a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En todos estos casos, el plus se abonará automáticamente junto con los haberes mensuales, simplificando el acceso para los beneficiarios.

Los montos que se pagarán en octubre serán:

Jubilación mínima: $326.362,44, que con el bono suma $396.362,44.

$326.362,44, que con el bono suma $396.362,44. PUAM: $261.089,91; más bono: $331.089,91.

$261.089,91; más bono: $331.089,91. PNC: $228.453,71; más refuerzo: $298.453,71.

$228.453,71; más refuerzo: $298.453,71. Jubilación máxima: $2.196.110,25 (no recibe bono).

Además del bono, la actualización del 1,9% por movilidad se aplicará también a las asignaciones familiares y a la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyos montos se ajustan automáticamente en función del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Este reajuste busca compensar parcialmente la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación, pero no alcanza a todos los beneficiarios por igual, y permanece la preocupación por aquellos con ingresos más bajos y las dificultades que enfrentan para cubrir sus necesidades básicas.