Estamos en el año 2022 y aún así parte de la sociedad sigue creyendo y replicando ciertos mitos urbanos sobre la castración animal. Esto dificulta la tarea de quienes se encargan de desarrollar las campañas de esterilización temprana, como forma de combatir el maltrato y abandono.

Existe gente que no quiere castrar a sus animales porque creen que por cuestiones de salud reproductiva animal, deben tener al menos alguna cría o, porque creen que sucederán diversas situaciones, como un inminente aumento de peso o un cambio radical de carácter.

En ADNAnimal romperemos mitos sobre la cirugía de castración canina y felina, con el fin de colaborar con una sociedad más responsable:

🔹 Aumento de peso: esta creencia es falsa. Si se sostiene el ejercicio regular y la calidad y cantidad necesaria de alimento indicado para nuestro animal, el mismo no aumentará de peso, más allá de los cambios hormonales.

¿Dónde estará el próximo tráiler de castración para perros y gatos en Comodoro?

🔹 Debe pasar el primer celo: esta afirmación muy común no está fundada sobre ninguna base científica Si se esteriliza antes del primer celo se reduce en un alto porcentaje el riesgo de que la mascota padezca infecciones uterinas y cáncer de mama.

🔹 Debe pasar el primer celo: esta afirmación muy común no está fundada sobre ninguna base científica Si se esteriliza antes del primer celo se reduce en un alto porcentaje el riesgo de que la mascota padezca infecciones uterinas y cáncer de mama.

🔹 Necesitan tener crías al menos una vez: nuestros animales no tienen necesidad física de criar y no les afectará psicológicamente si no lo hacen.

Abrigar a nuestros perros y gatos durante el invierno ¿Sí o No?

🔹 Castración es igual a mutilación: esto no es así y como humano encargado del cuidado de un animal, se debe ser responsable con ellos y en consecuencia con nuestro entorno.

🔹Cambios en el carácter: el instinto de los animales se encuentra en pautas genéticas de su comportamiento. Su personalidad permanecerá igual e inclusive es probable que mejore su comportamiento y se muestre más calmo.

🔹 Problemas de crecimiento: “si se lo castra de cachorro, dejará de crecer” esa creencia es falsa, las mascotas siguen con su desarrollo y crecimiento habitual.

¿Dónde estará el tráiler de castración esta semana en Comodoro?

🔹La cirugía es muy dolorosa: la operación es una práctica segura y habitual. La hace un veterinario con anestesia en un lugar habilitado. En el postoperatorio pueden sentir molestias, pero se aplican antibióticos y medicamentos para el dolor. En unos días vuelven a su actividad regular sin inconvenientes.

🔹Solo se debe esterilizar a la hembra: la esterilización es necesaria y beneficiosa para todos los canes y felinos.

La castración canina y felina es una cuestión de salud pública que está relacionada con la ética y conciencia social. Una campaña exitosa de esterilización traerá mejoras en la salud y calidad de vida de los animales de la ciudad y evitará abandonos. No dudes consultar con tu veterinario de confianza ante cualquier duda sobre las mismas.