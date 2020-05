CAPITAL FEDERAL - Nacido un 13 de mayo de 1932, Luis Roberto González Rivero, masivamente conocido como Riverito, se ganó el cariño de la gente con su particular voz, que lo llevó a transformarse en una gloria de la Lotería Nacional y del canal Crónica Televisión​.

Esta leyenda de la televisión encontró la manera de darle un estilo e identidad a un programa limitado simplemente al anuncio de los números de la lotería. No es una tarea menor, ya que allí se define muchas veces el futuro económico de miles de personas y, a través de sus cantitos característicos, la vida de algún suertudo puede dar un vuelco millonario inesperado. Gane o no, todo jugador de la quiniela lo adora e incluso aquellos que nunca se acercaron al mundillo del azar no dudan en asociar el clásico "ooocho" al mítico Riverito. Oor eso que el cumpleaños de esta celebridad no pasa desapercibido y menos por ser el icónico número: ¡88! (imposible no leerlo con la entonación que le daba este locutor... ochenta y oooooooocho!)

En 1950 conoció a Norberto Palese, quien aún no usaba el seudónimo de "Cacho Fontana" ni trabajaba en radio. Riverito lo invitó a trabajar en Radio del Pueblo, donde él ya era locutor y así nació una gran relación y amistad.

Tal como relató a Clarín, su historia de amor con los números empezó en un viaje a Brasil: "En mi luna de miel, notamos con mi esposa que los cariocas se juntaban para escuchar los anuncios de los números por radio. Jogo do Bicho. ¿Estará prohibido hacer eso en la Argentina? Averigüé y no estaba prohibido. Y empecé a pasar los resultados por Radio El Pueblo. Primero fueron flashes. Después, un programa y una empresa".

También de otro viaje, en este caso a Japón, surgió su amor por el Ocho: "Mi señora y yo siempre fuimos muy viajeros. Una vez fuimos a Oriente y en un tour veíamos mucho el 8. Un guía nos explicó que es número de la suerte. Y que se pagaba fortuna por los números de teléfono que tenían muchos ochos".

Este miércoles el tantas veces mencionado "Ochenta y oooochoo" llegó a su vida, aunque la cuarentena por la pandemia del coronavirus lo mantiene alejado de su pasión y sin poder ver a su familia: "Este cumpleaños no voy a salir a ningún lado. Sólo espero el llamado de mis hijos y de mis tres nietos. No es fácil llegar a los 88. Sobre todo porque se trata de mi número", confesó Riverito a Crónica.

Riverito se siente bendecido por estar saludable en esta etapa de su vida. "Estoy fenómeno, aunque soy hipertenso y tomo medicamentos, pero nada que me resulte grave", asegura.

¿Cómo lleva el encierro? "Estoy como todos, con la idea de que esta situación es anormal. Tomo todos los recaudos”, señaló a Infobae. Además, explicó que una persona lo ayuda con las compras y lo que sea necesario. Lo único que extraña es la presencia de su mujer, Elda Moreno, con quien estuvo casado durante más de cincuenta años: "Por suerte, me siento bien, no obstante que ahora no tengo a mi esposa, lamentablemente ella desapareció hace cerca de dos años. Pero así son las cosas".

Fuente: Clarín