Ocean, la tintorería de Comodoro que resurgió como el ave fénix tras 72 años de trayectoria en la ciudad

En una tarde de trabajo en Tintorería Ocean, se puede ver como Juan Ramón Muñoz, su actual dueño, distingue a sus clientes, qué necesitan y hasta los tiempos de trabajo con los que cuenta, de acuerdo a cada persona.

Se trata de la tintorería más antigua de Comodoro Rivadavia, con más de 72 años de historia y permanencia, y la única que conserva el método tradicional de trabajo (limpieza a seco, con solvente derivado del petróleo).

Juan Ramón, quien lidera actualmente el comercio, también fue empleado desde 1980 hasta el 2008. Luego de 28 años, su patrón (Lerea) le vendió el fondo de comercio.

A 3 años del incendio, los hermanos Bargas recibieron su casa propia

En una charla con ADNSUR, Muñoz nos contó que él conoce la historia desde el relato de su patrón: "él me decía que era de los tres hermanos Falicoff, y del maestro mayor de obra Adolfo Zadunousky". Ellos cuatro inauguraron la Tintorería Ocean el 4 de abril de 1950.

Entre 1966 y 1968, el señor Benjamín Lerea les compró el 60 por ciento de la tintorería y se quedó trabajando con su suegro, Israel Falicoff (uno de los tres hermanos).

Se trata de la única tintorería en Comodoro Rivadavia que utiliza método tradicional, (limpieza a seco, con solvente derivado del petróleo), y en la Patagonia, desde Trelew hasta Río Gallegos, sólo tres continúan trabajando de la misma manera.

Comodoro será la ciudad de la Patagonia con mayor tendido de fibra óptica

Son afines a "lo artesanal", se hace todo a mano: desde costuras, limpieza de cuero, gamuza. Aunque anteriormente también se teñían las prendas, hace 15 años ya no se hace más. Según comentó Muñoz, "las telas han perdido calidad y ya no hay una garantía para darle al cliente y poder asegurarle una buena terminación", explicó.

Poco a poco, con el correr de los años, "el trabajo ha disminuído un montón", indicó Juan Ramón. "La pandemia nos mató a todos, pero seguimos luchando. Ya tenemos experiencia, desde 1989 con la hiperinflación, el 2001 que se fue todo de las manos, siempre estuvimos al borde pero como el ave Fénix, resurgimos".

Se rompió el nuevo acueducto pero no habrá corte de agua en Comodoro

Mayormente, reciben trajes, tapados, camperas de gamuza, cuero, acolchados. "Seguimos con nuestros clientes, desde los primeros que fueron los abuelos, después siguieron los hijos y ahora los nietos. Ya nos conocen, y quienes vienen por primera vez, afortunadamente les gusta el trabajo que se ha hecho toda la vida", expresó Muñoz.

"El que no conoce Tintorería Ocean, que se arrimen, estamos sobre Calle Sarmiento (701), esquina Belgrano", concluyó.