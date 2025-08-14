Obras y futuro: así será la segunda etapa del programa Clubes Sociales en Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa encabezó en Zapala la inauguración de obras en tres instituciones deportivas, realizadas a través del programa Clubes Sociales, y confirmó que el plan tendrá una segunda etapa. Desde su inicio, la iniciativa ya invirtió unos 4 millones de dólares en 100 clubes de toda la provincia.

Figueroa destacó que “los tres clubes han puesto el foco en poder realizar obras que son importantes para sus asociados” y adelantó que esta semana se lanzará la tercera tanda de beneficiarios. Una vez finalizada, se abrirá la segunda etapa para que los clubes puedan volver a participar y continuar mejorando su infraestructura.

Arte en Comodoro: inauguraron una nueva muestra de pintura en el centro de la ciudad

La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, explicó que el programa busca llegar a todos los rincones de la provincia acompañando a las instituciones sociales. Señaló que las obras mejoran el servicio que brindan los clubes y, a cambio, éstos ofrecen cuotas sociales gratuitas para niños y niñas que no puedan pagar, además del uso de las instalaciones en horarios de menor actividad.

En el acto también participó el intendente de Zapala, Carlos Koopmann, quien agradeció el apoyo provincial. “Son obras que los clubes necesitaban y que, con la cuota social, no pueden afrontar. La Municipalidad colabora, pero este empujón del Gobierno nos permitió concretarlas”, afirmó.

Las obras inauguradas se realizaron en el club Don Bosco (cancha auxiliar de césped sintético), el club Unión (piso de parquet en el gimnasio cerrado) y la Asociación Deportiva Comunitaria de Zapala –Adecoza– (iluminación LED en la cancha de fútbol de césped natural).