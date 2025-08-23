Obras viales en Trelew: hormigonaron una intersección clave en la zona sur de la ciudad

El Municipio de Trelew avanza en su plan de recuperación de calles críticas y esta semana concretó el hormigonado de la intersección de Capitán Murga y A.P. Bell, un punto neurálgico de circulación en la zona sur de la ciudad.

La obra forma parte de una estrategia integral para mejorar la seguridad vial, optimizar la movilidad urbana y responder a demandas históricas de los vecinos.

La intervención, ejecutada por la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, fue realizada con hormigón de alta resistencia, lo que permitirá soportar la carga vehicular en un sector con tránsito permanente. Además, se trata de un área ya intervenida en etapas previas, por lo que el nuevo tramo suma continuidad y mayor fluidez a la traza de Capitán Murga, considerada uno de los accesos más importantes de Trelew.

Cristóbal López denunció por estafa a un abogado de Comodoro Rivadavia

Desde el Municipio destacaron que gran parte del financiamiento de estas obras se sostiene con recursos propios, lo que implica un esfuerzo presupuestario en un contexto económico complejo. El plan prioriza accesos y arterias que concentran mayor tránsito y que durante años fueron objeto de reclamos por su deterioro.

La ejecución en Capitán Murga y A.P. Bell se complementa con otras intervenciones viales realizadas en los últimos días, como los trabajos en las calles Brasil y Lezana, y en la rotonda 5 de Octubre. El objetivo es avanzar de manera sostenida en distintos puntos de la ciudad, reforzando la seguridad y generando un ordenamiento más eficiente de la circulación vehicular.

Alerta amarilla por lluvias fuertes para Comodoro y otras localidades de Chubut: ¿a partir de cuándo?

Para los vecinos, estas obras representan una mejora significativa, ya que durante años el mal estado de las calles fue una de las principales preocupaciones barriales. En especial, la falta de mantenimiento en intersecciones claves generaba riesgos de accidentes y complicaba el tránsito tanto para vehículos particulares como para el transporte público y de carga.

Con el hormigonado finalizado, la zona sur de Trelew suma un acceso más seguro y moderno, lo que impacta no solo en la calidad de vida de los vecinos, sino también en la logística y en la conectividad urbana. Desde la comuna remarcan que las tareas continuarán en los próximos meses, siguiendo un cronograma que prioriza las arterias con mayor necesidad de intervención.

"Gorda" encontró su hogar: el emotivo gesto de una vecina que inspira a adoptar más perros en Comodoro

El programa de recuperación vial busca consolidar un cambio estructural en la movilidad de la ciudad, con obras de mayor durabilidad que permitan evitar baches recurrentes y garantizar un tránsito más ordenado. En ese sentido, la decisión de aplicar hormigón de alta resistencia responde a la necesidad de dar soluciones a largo plazo y reducir costos de mantenimiento en el futuro.

Los trabajos en Capitán Murga y A.P. Bell se suman a una serie de intervenciones que, según el Municipio, marcan un “antes y un después” en el estado de las calles de Trelew. Con un enfoque progresivo, se espera que estas mejoras reduzcan los siniestros viales y acompañen el crecimiento urbano de la ciudad.

Con información de una gacetilla de prensa de la Municipalidad de Trelew.