Obras en múltiples frentes: así se ejecuta el megaplan vial de Rolando Figueroa

La provincia de Neuquén avanza en la ejecución del plan vial más importante de su historia, anunciado por el gobernador Rolando Figueroa el 1° de marzo de 2025. El programa contempla la pavimentación de más de 600 kilómetros de rutas, lo que equivale a la mitad de lo realizado en los últimos 70 años.

Actualmente, varias obras se encuentran en pausa por la veda climática, pero el avance general es sostenido gracias a la inversión pública, el financiamiento externo y la participación del sector privado, especialmente en zonas estratégicas como Vaca Muerta.

Entre las intervenciones más relevantes figuran la pavimentación de la Ruta Provincial 65, que conectará Villa Traful con Villa La Angostura a través de la Ruta de los Siete Lagos (43% de avance), y la Ruta Provincial 23, recientemente declarada ruta escénica. Esta última se ejecuta en cuatro tramos: Pino Hachado–Litrán (41,16%), Litrán–Puesto Jara (36,51%), Rahue–Pilo Lil (16,39%) y Rahue–Aluminé (ya finalizado).

El fortalecimiento de Vialidad Provincial con 48 nuevas máquinas y equipos permitió recuperar el rol constructor y concretar obras como el asfalto en la Ruta 39 (Andacollo–Huinganco) y el inicio de la pavimentación de la Ruta 21 (Loncopué–El Huecú).

El gobierno provincial también asumió proyectos que Nación dejó inconclusos, como la Ruta Provincial 7, clave para unir la Confluencia con Vaca Muerta. Allí se retomó la duplicación de calzada entre Centenario y Vista Alegre, y la repavimentación entre Añelo y Tratayén. En paralelo, la Ruta Provincial 67 —la ruta petrolera— avanza con un 85% de ejecución y ya fue licitada para su duplicación.

En colaboración con operadoras de hidrocarburos, se finalizó la repavimentación de la Ruta 5 (Añelo–Rincón de los Sauces) y se proyecta la mejora de la Ruta 46. Además, está en marcha el bypass de Añelo (64% de avance) para desviar el tránsito pesado, y la pavimentación de la Ruta 8 (San Patricio del Chañar–Ruta 17).

Una de las obras más recientes es la pavimentación de 20 kilómetros en la Ruta 7 (sector Cortaderas), a cargo de YPF, con un plazo de 12 meses.

Próximamente se iniciarán nuevos tramos, entre ellos: Ruta 43 (Las Ovejas–Varvarco), Ruta 11 (derivación a Icalma–Moquehue), Ruta 63 (RN40–Villa Meliquina) y Ruta 26 (Caviahue–Copahue).