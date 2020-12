COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En una misiva dirigida a los senadores Nancy González, Alfredo Luenzo y Juan Mario Pais, los obispos manifestaron su "dolor" ante el hecho de que los legisladores llevarán una postura que "no representa la opinión de una parte importante de los chubutenses".

Los sacerdotes les plantearon que el reclamo de los ciudadanos autodenominados "a favor de las dos vidas" no debe ser "desoído", y a la vez les preguntaron si una iniciativa como la IVE es un "querer nacional, un sentir popular y un proyecto justicialista".

"No entendemos la urgencia de esta ley en tiempos de pandemia, no nos parece oportuno y hasta casi como una ironía: mientras organizaciones sociales, iglesias, etc. hemos puesto el cuerpo a las zonas vulnerables de nuestra Argentina en toda su extensión, argumentan que 'cada uno decide sobre su cuerpo' como si no tuviera incidencia sobre los demás", afirmaron.

En esa línea, los obispos alertaron que "no puede arriesgarse con las decisiones sobre nuestro cuerpo la salud y la vida de otros, especialmente de los más frágiles".

Firmaron la misiva los obispos Alejandro Benna, Roberto Álvarez y Joaquín Lahoz, de Comodoro Rivadavia, y José Slaby, de Esquel.