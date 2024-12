"QUE NO TE DIGAN QUE NO SE PUEDE" Un chubutense se recibió de abogado a los 76 años: "Gracias a la educación pública, lo pude lograr" Rubén Héctor Giorgio tiene 76 años y el 5 de diciembre se recibió de abogado en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. "Siempre me interesó la abogacía. Fui el más grande de los alumnos en todas las clases."