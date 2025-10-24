En los últimos años, Argentina atraviesa una transformación profunda en la forma en la que sus ciudadanos manejan el dinero. El avance masivo de la tecnología y la digitalización de servicios bancarios impulsaron una migración creciente del dinero físico hacia los pagos electrónicos.

Hoy día, las transferencias bancarias, las billeteras digitales y el uso de códigos QR forman parte inseparable de la rutina cotidiana de millones de argentinos. Este cambio no solo ha simplificado las transacciones diarias, sino que también obligó a los organismos fiscales y financieros a adaptar sus mecanismos de control y supervisión.

Cuánto puedo transferir por Mercado Pago sin ser reportado por ARCA en octubre de 2025

El Ministerio de Economía, a través de ARCA —el organismo que reemplazó a la AFIP—, actualizó en mayo pasado los parámetros que los bancos y otras entidades financieras deben considerar para reportar movimientos sospechosos o relevantes. El objetivo principal fue modernizar y optimizar el sistema, ajustando los límites a montos acordes a la realidad actual, evitando el exceso de controles sobre movimientos habituales y priorizando la supervisión de operaciones de gran volumen o múltiples transacciones inusuales.

MAYOR FLEXIBILIDAD PARA USUARIOS PROMEDIOS

Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma fue la significativa elevación de los montos a partir de los cuales las operaciones deben ser reportadas a ARCA. Esta decisión responde a la necesidad de descomprimir un sistema que, con los topes anteriores, generaba una carga excesiva tanto para los bancos como para los usuarios, al obligar a informar incluso movimientos modestos.

Buscan sancionar una ley para ayudar a las personas que están “sobreendeudadas”: de qué se trata

Antes de la actualización, las billeteras digitales debían reportar transferencias que superaran los $2.000.000, cifra que ascendió a $50.000.000 para personas físicas. De forma similar, las transferencias bancarias que antes tenían un límite de reporte en $1.000.000, ahora solo son reportadas una vez exceden los $50.000.000 por individuo.

Estos nuevos umbrales otorgan un margen de maniobra mucho más amplio para emprendedores, trabajadores independientes y cualquier persona que realice o reciba múltiples transferencias sin necesidad de justificar ante las entidades bancarias en la gran mayoría de los casos.

Oficializaron el cierre de todos los bancos argentinos por cinco días y no se venderán dólares

Además, los nuevos límites se extienden a otros tipos de operaciones financieras de la siguiente manera:

Saldo al último día del mes: antes entre $700.000 y $1.000.000 según el tipo de cuenta, ahora hasta $50.000.000 para personas físicas.

antes entre $700.000 y $1.000.000 según el tipo de cuenta, ahora hasta $50.000.000 para personas físicas. Plazos fijos: el tope previo de $1.000.000 subió a $100.000.000.

el tope previo de $1.000.000 subió a $100.000.000. Extracciones en efectivo: solo se reportan retiros superiores a $10.000.000.

solo se reportan retiros superiores a $10.000.000. Tenencia en sociedades de bolsa: el umbral para declarar estos activos aumentó a $100.000.000.

Con estas modificaciones, el sistema de control prioriza las operaciones de alta magnitud, evitando interferencias en las actividades financieras cotidianas y normales.

QUÉ PASA CUANDO SE RECIBEN MÚLTIPLES TRANSFERENCIAS EN POCO TIEMPO

En la práctica, recibir varias transferencias en poco tiempo puede llamar la atención de ARCA y de las entidades financieras, especialmente si la persona no está registrada formalmente en alguno de los regímenes tributarios como el Monotributo o el Régimen General.

Pareja desaparecida en Comodoro: ampliaron el operativo a 40 km y agregaron más personal y tecnología

Esto se debe a que estas transacciones pueden ser interpretadas como indicios de actividad comercial o ingresos no declarados, lo que obliga al organismo y a los bancos a solicitar documentación que acredite el origen lícito de los fondos.

Esta situación es especialmente común entre emprendedores, freelances o quienes reciben apoyo económico familiar, ya que registros frecuentes de entradas de dinero pueden despertar sospechas si no están acompañados de controles o registros formales.

Sin embargo, con las nuevas regulaciones, quienes no sobrepasen estos nuevos umbrales contarán con mayor tranquilidad, ya que es menos probable que se requiera documentación o que se active algún tipo de bloqueo o revisión preventiva.

CÓMO JUSTIFICAR EL ORIGEN DE LOS FONDOS DE FORMA CLARA Y ORDENADA

Si ARCA o una entidad financiera solicita a un usuario acreditar el origen de fondos, existen diferentes tipos de documentos válidos para presentar como respaldo y prevenir inconvenientes o retrasos en la acreditación de operaciones:

Clausuraron dos agencias de autos en Comodoro y secuestraron un vehículo con el chasis adulterado

Boletas o comprobantes de compra y venta.

Contratos que respalden la venta de acciones, bienes patrimoniales o empresas.

Recibos de sueldo o liquidaciones previsionales.

Facturas emitidas en el marco de la actividad comercial o profesional.

Constancia de inscripción vigente en regímenes tributarios como el Monotributo.

Certificaciones contables firmadas por un contador público autorizado.

Contar con estos documentos no solo facilita el proceso ante la requerimiento fiscal, sino que también contribuye a mantener la transparencia financiera y evita eventuales sanciones o bloqueos.

A pesar del aumento de los topes informativos, la obligación de reportar operaciones sospechosas persiste para las entidades financieras y billeteras digitales, quienes deben comunicar a la Unidad de Información Financiera (UIF) cualquier movimiento que pueda relacionarse a actividades ilícitas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o evasión fiscal.

Peligro natural en Rocas Coloradas: geólogo advierte sobre el riesgo de caer en sumideros, mientras buscan a Juana y Pedro en Comodoro

En caso de no presentar la documentación requerida, los usuarios pueden enfrentar medidas preventivas que incluyen el congelamiento parcial o total de los fondos, bloqueos temporales de cuentas o la aplicación de sanciones administrativas. Estos controles buscan garantizar el cumplimiento de la Ley Penal Cambiaria y otras normativas vigentes, protegiendo el sistema financiero y al mismo tiempo fiscalizando legalmente a quienes realizan operaciones económicas.

RECOMENDACIONES PARA MANEJAR TRANSACCIONES FRECUENTES Y DE ALTO VALOR

Para quienes operan con frecuencia e ingresan grandes sumas por transferencia o vía billeteras digitales, es fundamental adoptar buenas prácticas que ayuden a mantener el orden financiero y evitar cualquier tipo de sanción:

Mantener un registro detallado y actualizado de todas las operaciones y transferencias recibidas.

Solicitar y conservar comprobantes de cada transacción vinculada a ventas, servicios o ingresos distintos.

Formalizar actividades comerciales inscribiéndose en los regímenes tributarios adecuados.

Consultar con un contador o asesor financiero ante dudas sobre cómo declarar ingresos o documentar movimientos.

Evitar concentrar grandes sumas en pocas operaciones que puedan resultar sospechosas para los sistemas de control.

Estas medidas protegen a los usuarios y permiten operar con tranquilidad en un escenario donde los pagos digitales y las transferencias están cada vez más presentes en la economía diaria.

Chaparrones con tormenta eléctrica en Comodoro: “Se extenderá hasta aproximadamente las 18 o 19 horas"

Con información de iProfesional, editada y redactada por un periodista de ADNSUR