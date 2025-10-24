En los últimos años, Argentina atraviesa una transformación profunda en la forma en la que sus ciudadanos manejan el dinero. El avance masivo de la tecnología y la digitalización de servicios bancarios impulsaron una migración creciente del dinero físico hacia los pagos electrónicos. 

Hoy día, las transferencias bancarias, las billeteras digitales y el uso de códigos QR forman parte inseparable de la rutina cotidiana de millones de argentinos. Este cambio no solo ha simplificado las transacciones diarias, sino que también obligó a los organismos fiscales y financieros a adaptar sus mecanismos de control y supervisión.

El aumento en los límites para reportes bancarios: ¿qué implica para los usuarios?
El aumento en los límites para reportes bancarios: ¿qué implica para los usuarios?
Foto: BAE Negocios
Cuánto puedo transferir por Mercado Pago sin ser reportado por ARCA en octubre de 2025

El Ministerio de Economía, a través de ARCA —el organismo que reemplazó a la AFIP—, actualizó en mayo pasado los parámetros que los bancos y otras entidades financieras deben considerar para reportar movimientos sospechosos o relevantes. El objetivo principal fue modernizar y optimizar el sistema, ajustando los límites a montos acordes a la realidad actual, evitando el exceso de controles sobre movimientos habituales y priorizando la supervisión de operaciones de gran volumen o múltiples transacciones inusuales.

MAYOR FLEXIBILIDAD PARA USUARIOS PROMEDIOS

Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma fue la significativa elevación de los montos a partir de los cuales las operaciones deben ser reportadas a ARCA. Esta decisión responde a la necesidad de descomprimir un sistema que, con los topes anteriores, generaba una carga excesiva tanto para los bancos como para los usuarios, al obligar a informar incluso movimientos modestos.

Buscan sancionar una ley para ayudar a las personas que están “sobreendeudadas”: de qué se trata

Antes de la actualización, las billeteras digitales debían reportar transferencias que superaran los $2.000.000, cifra que ascendió a $50.000.000 para personas físicas. De forma similar, las transferencias bancarias que antes tenían un límite de reporte en $1.000.000, ahora solo son reportadas una vez exceden los $50.000.000 por individuo.

Transferencias múltiples y control fiscal: cómo opera el nuevo sistema de ARCA
Transferencias múltiples y control fiscal: cómo opera el nuevo sistema de ARCA
Foto: El Doce Tv

Estos nuevos umbrales otorgan un margen de maniobra mucho más amplio para emprendedores, trabajadores independientes y cualquier persona que realice o reciba múltiples transferencias sin necesidad de justificar ante las entidades bancarias en la gran mayoría de los casos.

Oficializaron el cierre de todos los bancos argentinos por cinco días y no se venderán dólares

Además, los nuevos límites se extienden a otros tipos de operaciones financieras de la siguiente manera:

  • Saldo al último día del mes: antes entre $700.000 y $1.000.000 según el tipo de cuenta, ahora hasta $50.000.000 para personas físicas.
  • Plazos fijos: el tope previo de $1.000.000 subió a $100.000.000.
  • Extracciones en efectivo: solo se reportan retiros superiores a $10.000.000.
  • Tenencia en sociedades de bolsa: el umbral para declarar estos activos aumentó a $100.000.000.

Con estas modificaciones, el sistema de control prioriza las operaciones de alta magnitud, evitando interferencias en las actividades financieras cotidianas y normales.

QUÉ PASA CUANDO SE RECIBEN MÚLTIPLES TRANSFERENCIAS EN POCO TIEMPO

En la práctica, recibir varias transferencias en poco tiempo puede llamar la atención de ARCA y de las entidades financieras, especialmente si la persona no está registrada formalmente en alguno de los regímenes tributarios como el Monotributo o el Régimen General.

Pagos electrónicos en alza y nuevas reglas para justificar ingresos en Argentina
Pagos electrónicos en alza y nuevas reglas para justificar ingresos en Argentina
Foto: Ámbito
Pareja desaparecida en Comodoro: ampliaron el operativo a 40 km y agregaron más personal y tecnología

Esto se debe a que estas transacciones pueden ser interpretadas como indicios de actividad comercial o ingresos no declarados, lo que obliga al organismo y a los bancos a solicitar documentación que acredite el origen lícito de los fondos.

Esta situación es especialmente común entre emprendedores, freelances o quienes reciben apoyo económico familiar, ya que registros frecuentes de entradas de dinero pueden despertar sospechas si no están acompañados de controles o registros formales.

Sin embargo, con las nuevas regulaciones, quienes no sobrepasen estos nuevos umbrales contarán con mayor tranquilidad, ya que es menos probable que se requiera documentación o que se active algún tipo de bloqueo o revisión preventiva.

CÓMO JUSTIFICAR EL ORIGEN DE LOS FONDOS DE FORMA CLARA Y ORDENADA

Si ARCA o una entidad financiera solicita a un usuario acreditar el origen de fondos, existen diferentes tipos de documentos válidos para presentar como respaldo y prevenir inconvenientes o retrasos en la acreditación de operaciones:

Clausuraron dos agencias de autos en Comodoro y secuestraron un vehículo con el chasis adulterado
  • Boletas o comprobantes de compra y venta.
  • Contratos que respalden la venta de acciones, bienes patrimoniales o empresas.
  • Recibos de sueldo o liquidaciones previsionales.
  • Facturas emitidas en el marco de la actividad comercial o profesional.
  • Constancia de inscripción vigente en regímenes tributarios como el Monotributo.
  • Certificaciones contables firmadas por un contador público autorizado.
De $1 millón a $50 millones: la transformación en los topes para reportes bancarios
De $1 millón a $50 millones: la transformación en los topes para reportes bancarios
Foto: El Diario 24

Contar con estos documentos no solo facilita el proceso ante la requerimiento fiscal, sino que también contribuye a mantener la transparencia financiera y evita eventuales sanciones o bloqueos.

A pesar del aumento de los topes informativos, la obligación de reportar operaciones sospechosas persiste para las entidades financieras y billeteras digitales, quienes deben comunicar a la Unidad de Información Financiera (UIF) cualquier movimiento que pueda relacionarse a actividades ilícitas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o evasión fiscal.

Peligro natural en Rocas Coloradas: geólogo advierte sobre el riesgo de caer en sumideros, mientras buscan a Juana y Pedro en Comodoro

En caso de no presentar la documentación requerida, los usuarios pueden enfrentar medidas preventivas que incluyen el congelamiento parcial o total de los fondos, bloqueos temporales de cuentas o la aplicación de sanciones administrativas. Estos controles buscan garantizar el cumplimiento de la Ley Penal Cambiaria y otras normativas vigentes, protegiendo el sistema financiero y al mismo tiempo fiscalizando legalmente a quienes realizan operaciones económicas.

RECOMENDACIONES PARA MANEJAR TRANSACCIONES FRECUENTES Y DE ALTO VALOR

Para quienes operan con frecuencia e ingresan grandes sumas por transferencia o vía billeteras digitales, es fundamental adoptar buenas prácticas que ayuden a mantener el orden financiero y evitar cualquier tipo de sanción:

  • Mantener un registro detallado y actualizado de todas las operaciones y transferencias recibidas.
  • Solicitar y conservar comprobantes de cada transacción vinculada a ventas, servicios o ingresos distintos.
  • Formalizar actividades comerciales inscribiéndose en los regímenes tributarios adecuados.
  • Consultar con un contador o asesor financiero ante dudas sobre cómo declarar ingresos o documentar movimientos.
  • Evitar concentrar grandes sumas en pocas operaciones que puedan resultar sospechosas para los sistemas de control.

Estas medidas protegen a los usuarios y permiten operar con tranquilidad en un escenario donde los pagos digitales y las transferencias están cada vez más presentes en la economía diaria.

Chaparrones con tormenta eléctrica en Comodoro: “Se extenderá hasta aproximadamente las 18 o 19 horas"

Con información de iProfesional, editada y redactada por un periodista de ADNSUR

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer