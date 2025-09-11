Nuevo sistema forense digital de la Policía provincial agilizará investigaciones en Neuquén

La Policía del Neuquén dio un paso adelante en materia de tecnología forense con la incorporación del software Cellebrite Inseyets Pro UFED, presentado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, junto al área de Investigaciones de la fuerza provincial.

El nuevo sistema permitirá desbloquear hasta el 90% de los dispositivos electrónicos secuestrados, duplicando la efectividad de los métodos anteriores, que alcanzaban solo un 45%. La herramienta estará a cargo de la División de Análisis Forense Informático (DAFI) y podrá realizar hasta 150 desbloqueos anuales, con disponibilidad tanto para la justicia provincial y federal como para distintas unidades policiales.

Funcionamiento del software

El procedimiento comienza con el secuestro del dispositivo, siempre con autorización judicial, que luego se conecta al equipo UFED mediante un cable especial. El software supera contraseñas, patrones de seguridad o cifrados, permitiendo acceder a información que de otra manera sería inaccesible.

Posteriormente, se realiza una extracción forense completa, que incluye mensajes de texto y aplicaciones como WhatsApp y Telegram, contactos, imágenes, videos, correos electrónicos, historial de llamadas, ubicación GPS y archivos eliminados. El sistema utiliza inteligencia artificial para organizar y clasificar la información según las necesidades de cada investigación.

Una vez finalizado el análisis, se genera un reporte detallado, que puede integrarse a plataformas de análisis forense más avanzadas, garantizando la integridad de la evidencia y el cumplimiento de la cadena de custodia para su validez judicial.

Impulso a la seguridad pública

La adquisición del software fue aprobada por decreto del gobernador Rolando Figueroa y forma parte de un plan más amplio de fortalecimiento de la seguridad provincial, que incluye equipamiento, tecnología y vehículos para jerarquizar la labor de la Policía del Neuquén.

El ministro Nicolini destacó que esta incorporación representa “un salto cualitativo para la investigación criminal en la provincia”, permitiendo mayor eficiencia y menor dependencia de laboratorios externos.