(ADNSUR) - En las últimas horas apareció una nueva prueba viral y, en este caso, deberás encontrar las hormigas que caminan distinto al resto.

Primero tendrás que observar con detenimiento la imagen donde se ve a una gran cantidad de estos insectos todos caminando hacia el mismo lado. Sin embargo hay algunas que eligieron moverse en sentido opuesto al resto de las integrantes de su nido. El tiempo estipulado para encontrar la respuesta es de 30 segundos pero algunos lograron hacerlo en un tiempo menor y lo presumieron a través de las redes sociales con sus seguidores.

Quizás viste la imagen y te pareció muy fácil pero no lo es, requiere de mucha atención y deberás afinar tu vista al máximo. Si aún no lo has encontrado te damos una oportunidad más antes de tener que recurrir a la respuesta.

Respuesta

Si te diste por vencido en la búsqueda y no lográs encontrar a las hormigas te dejamos acá abajo la respuesta para que descubras donde estaban éstas que iban en sentido contrario al resto.