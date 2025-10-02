Nuevo inversor, golpes y polémica: reabrió un frigorífico de Chubut que emplea a 60 personas

El frigorífico Dicasur de Trevelin atraviesa un momento clave. Tras meses de incertidumbre, conflictos laborales y denuncias, la planta cuenta desde septiembre con un nuevo responsable legal: el empresario porteño Damián Dadá, quien se presentó públicamente como el único inversor a cargo de reflotar la empresa. Su desembarco llega acompañado de un plan para regularizar deudas, recuperar la operatividad y abrir un nuevo esquema de trabajo con productores de la región.

La situación heredada no era sencilla. Dadas las deudas acumuladas, uno de los primeros pasos fue resolver la situación salarial. Según explicó Dadá, ya se abonó una parte de lo adeudado: “Se abonó una quincena de las cuatro pendientes y un mes a los empleados mensualizados”, affirmó en diálogo con EQSNotas.

No obstante, admitió que todavía resta definir la situación de al menos diez operarios que se consideraron despedidos mediante cartas documento. Paralelamente, avanzó en la regularización de las coberturas sociales y las ART.

En cuanto al futuro inmediato de la planta, el nuevo propietario subrayó que la prioridad es reparar los daños causados por el incendio que afectó instalaciones claves. “Estamos trabajando, arreglando el tema del incendio y otras cosas más para que ya a la brevedad el matadero pueda empezar a trabajar como corresponde”, indicó. Para ello espera materiales y mano de obra especializada proveniente de Buenos Aires, con el objetivo de reconstruir techos y renovar el sistema eléctrico.

La estrategia comercial incluye recuperar clientes y acercarse a las cadenas de carnicerías, aunque Dadá fue claro en que no prevé exportaciones en el corto plazo. “Este año no lo creo viable porque quiero conocer bien la planta, organizar bien a la gente y sacar el trabajo adelante. El año que viene sí, si Dios quiere, podemos exportar”, sostuvo.

Una de sus apuestas más fuertes es ofrecer el frigorífico como servicio para pequeños y grandes productores de la zona, con el fin de combatir la faena clandestina. “Quiero sumar a los productores que quieran faenar en el frigorífico. Les vamos a hacer el servicio de faena, poniendo la carne en su carnicería”, explicó, destacando la importancia de que los cortes salgan con frío y certificaciones sanitarias.

Acusaciones y tensión sindical

El proceso de transición, sin embargo, no estuvo exento de conflictos. El delegado del Sindicato de la Carne, Tomás Ríos, acusó a Dadá de haber intentado sobornarlo. La respuesta del empresario fue contundente: “¿Coima de qué, si ya pagué todo? Yo puedo hablar con argumentos, con mensajes y documentación”.

La relación entre ambos se volvió tensa y derivó incluso en un episodio de violencia dentro del frigorífico, que dejó al inversor con una lesión en la cabeza. “No fue porque no había pagado, fue por este hombre que quería que yo le reconociera cosas de hace 25 años y mi gestión arranca de ahora para adelante”, explicó, anticipando que continuará con estudios médicos.

Sobre el sindicalista, Dadá no ocultó su malestar: “Es un estorbo, un tipo desagradable. Un empresario como yo, que voy a invertir, me tendrían que recibir, hablar, un diálogo normal”. Según relató, Ríos incluso le pidió una colaboración económica semanal, a lo que respondió con un no rotundo.

A pesar de las disputas, el nuevo propietario insiste en que su meta es la continuidad de la planta y la generación de empleo. “Yo estoy haciendo las cosas sobre la ley. Pagué lo que debía, voy a seguir pagando. No quiero entrar en denuncias ni en conflictos sindicales. Solo quiero sacar la planta adelante y generar trabajo”, afirmó.