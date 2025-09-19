Nuevo gas para el norte neuquino: inauguraron el servicio en Cayanta

El norte de Neuquén avanza hacia una mejora histórica en servicios básicos. Este viernes, el gobernador Rolando Figueroa encabezó la inauguración del suministro de gas en Cayanta, un paso clave en el proyecto que lleva el servicio desde Andacollo hasta Las Ovejas. “Son obras públicas hechas por empresas públicas neuquinas. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?”, destacó el mandatario.

Detalles de la obra

El proyecto, ejecutado por Hidrocarburos del Neuquén SA (Hidenesa), contempla la distribución de gas mediante una cañería de 90 milímetros y la instalación de una Estación Reguladora de Presión en Cayanta. Según explicó el presidente de Hidenesa, Raúl Tojo, esta segunda etapa comenzó en Cayanta para abastecer a toda la localidad y a Camalón, beneficiando a unas 54 viviendas.

“De aquí avanzaremos hacia Nahueve, Los Carrizos, Bella Vista y finalmente Las Ovejas. El plan está diseñado para llevar el gas a cada rincón del norte neuquino en pocas semanas”, señaló Tojo. La obra combina el soterramiento de cañerías de gas y el bitubo para fibra óptica, garantizando conectividad y confort a las comunidades.

Impacto para los vecinos

La inauguración del servicio fue celebrada por los habitantes de Cayanta. Inés Morales, vecina del paraje, afirmó que este logro es “un sueño hecho realidad” que permitirá a las familias dejar de cortar leña y disfrutar de sus hogares calentitos todos los días.

Con esta nueva etapa, se completa un tramo estratégico de un proyecto provincial que busca garantizar acceso al gas natural para todos los habitantes del norte neuquino, reforzando tanto la calidad de vida como el desarrollo de la región, en una provincia que se posiciona como productora de gas a nivel nacional.

La obra continuará hacia Bella Vista y Las Ovejas, consolidando un ambicioso plan de infraestructura que combina servicios básicos, desarrollo regional y conectividad para la población del Alto Neuquén.