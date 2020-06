TRELEW (ADNSUR)- El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, brindó detalles acerca del nuevo caso positivo de coronavirus en la ciudad de Trelew, donde ya se registran nueve en total. “Este caso tampoco tiene contacto con el resto de los casos confirmados, por lo cual esto sigue confirmando la transmisión comunitaria del virus de la ciudad de Trelew”, manifestó el ministro.

Asimismo, explicó que se trata de una persona joven “que concurrió al médico por pérdida del olfato, que es uno de los síntomas que ha aparecido frecuentemente”, dijo, por lo que destacó que “es importante remarcar que este también es un síntoma, al igual que fiebre, pérdida del gusto”.

Puratich además manifestó –en diálogo con Canal 7 - que “preocupa la aparición de distintos casos que no tiene en relación, y en distintos puntos de la ciudad, por eso es que volvemos a remarcar el cuidado y respeto del aislamiento”, afirmó.

Por último, destacó que “sabemos que esta enfermedad no tiene vacuna, y no hay otra forma que cuidarse que la individual y respetar el aislamiento social. Si no es necesario no salgan de las casas, hay que respetar todas las indicaciones”, dijo.