En un contexto donde la evolución de los salarios en sectores clave se encuentra bajo estricta vigilancia, el trabajo doméstico vuelve a posicionarse en el centro del debate económico y social.

Tras meses sin ajustes salariales, el gremio que representa a las empleadas domésticas logró un nuevo acuerdo que incorpora no solo un aumento en las remuneraciones básicas, sino también un bono extraordinario destinado a compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación acumulada en 2025.

Este pacto, sellado dentro del ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), se presenta como un avance significativo para miles de trabajadoras que cumplen roles esenciales en numerosos hogares argentinos.

NUEVO AUMENTO DE SUELDO PARA EMPLEADAS DOMÉSTICAS

En julio de 2025, la CNTCP cerró un convenio paritario que inicialmente estableció un aumento del 3,5% para junio, aplicable desde julio dada la concreción previa de los sueldos. Luego, el acuerdo contempló incrementos adicionales de 1% para cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre.

Estos ajustes, en conjunto, buscan amortiguar la inflación que ha erosionado el salario real de las empleadas domésticas en el transcurso del año, y al mismo tiempo, reconocer la relevancia de estas trabajadoras para el buen funcionamiento de miles de familias y la economía informal en general.

Uno de los aspectos destacables del nuevo acuerdo es la inclusión de un bono extraordinario, no remunerativo, que se abonará en tres cuotas mensuales (julio, agosto y septiembre), y que tiene como objetivo compensar los meses sin actualización previa y las dificultades económicas que atraviesan muchas trabajadoras.

CUÁNTO COBRAN POR HORA Y POR MES LAS EMPLEADAS DOMÉSTICAS EN SEPTIEMBRE

Las categorías laborales para empleadas domésticas, definidas según las tareas que desempeñan, determinan las variaciones en sus remuneraciones. De acuerdo al acuerdo vigente, las remuneraciones básicas por hora y mes para las principales categorías son las siguientes:

Supervisores/as:

-Con retiro: $3.683,21 la hora / $459.471,73 al mes.

-Sin retiro: $4.034,05 la hora / $511.800,22 al mes.

Tareas específicas (cocineros/as y oficios calificados):

-Con retiro: $3.487,00 la hora / $426.875,19 al mes.

-Sin retiro: $3.822,91 la hora / $475.184,56 al mes.

Caseros/as:

-Por hora: $3.293,99

-Por mes: $416.485,63

Cuidado de personas (niños, adultos mayores, enfermos):

-Con retiro: $3.293,99 la hora / $416.485,63 al mes.

-Sin retiro: $3.683,21 la hora / $464.129,59 al mes.

Tareas generales (limpieza, lavado, planchado, cocina básica, mantenimiento):

-Con retiro: $3.052,99 la hora / $374.541,36 al mes.

-Sin retiro: $3.293,99 la hora / $416.485,63 al mes.

La diferencia entre trabajadores con o sin retiro se refiere a que los primeros desarrollan tareas durante parte del día, regresando a su vivienda a descansar, mientras que los segundos residen en el domicilio donde trabajan.

¿QUIÉNES COBRAN EL 30% EXTRA?

Al salario básico correspondiente a la categoría, se suman otros conceptos que incrementan la remuneración total:

Antigüedad: Las empleadas domésticas reciben un 1% adicional por cada año de permanencia en la relación laboral, acumulable y proporcional.

Las empleadas domésticas reciben un 1% adicional por cada año de permanencia en la relación laboral, acumulable y proporcional. Zona desfavorable: Se aplica un aumento del 30% sobre el salario mínimo para las provincias o regiones consideradas con condiciones económicas y sociales adversas. Estas incluyen La Pampa, Río Negro, Chubut , Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, las Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

Además, cuando una trabajadora realiza tareas que corresponden a más de una categoría, tiene derecho a percibir el salario de la categoría mejor remunerada en que desempeñe funciones, lo que le otorga un beneficio adicional relevante.

EL BONO “EXTRAORDINARIO” PARA EMPLEADAS DOMÉSTICAS

Para compensar el período en que no hubo aumentos y para reconocer las dificultades económicas actuales, el acuerdo introduce un bono no remunerativo que se abonará en tres cuotas durante julio, agosto y septiembre. Este bono tiene la particularidad de no generar aportes a la seguridad social ni antigüedad, pero representa un ingreso extra significativo para las trabajadoras.

Los montos establecidos, según la cantidad de horas de trabajo semanal, son:

Trabajadoras con hasta 12 horas semanales: $4.000 por mes.

$4.000 por mes. Trabajadoras entre 12 y 16 horas semanales: $7.000 en julio, y $6.000 en agosto y septiembre.

$7.000 en julio, y $6.000 en agosto y septiembre. Trabajadoras con más de 16 horas semanales o personal sin retiro: $10.000 en julio, y $9.500 en agosto y septiembre.

Este bono es obligatorio para todos los empleadores y debe ser abonado en cada relación laboral activa, incluso si la trabajadora presta servicios en múltiples hogares. Asimismo, debe figurar como un concepto separado en el recibo de sueldo.

Los empleadores domésticos deberán ajustar sus liquidaciones conforme al nuevo acuerdo salarial y pagar el bono extraordinario sin excepciones para evitar sanciones o multas por incumplimiento. Para quienes contratan por horas, el cálculo del salario incluye ahora el básico proporcional al tiempo trabajado más el bono y cualquier otro plus aplicable, como antigüedad o zona desfavorable.

Para las empleadas domésticas, la recomposición salarial representa una mejora necesaria luego de períodos prolongados de actualización insuficiente o nula, ayudando a paliar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y reconociendo la importancia de su labor.

CLASIFICACIÓN DE TAREAS Y CATEGORÍAS LABORALES

El acuerdo establece claramente categorías, fundamentales para determinar derechos y salarios, de la siguiente forma:

Supervisores/as: Quienes coordinan y controlan las tareas de dos o más trabajadores domésticos a su cargo.

Quienes coordinan y controlan las tareas de dos o más trabajadores domésticos a su cargo. Personal para tareas específicas: Como cocineros y especialistas en oficios calificados dentro del hogar.

Como cocineros y especialistas en oficios calificados dentro del hogar. Caseros/as: Empleados residentes que se ocupan del cuidado general y mantenimiento del hogar.

Asistencia y cuidado de personas: Incluye el cuidado no terapéutico de enfermos, discapacitados, niños, adolescentes y adultos mayores, tales como niñeras o cuidadores domiciliarios.

Incluye el cuidado no terapéutico de enfermos, discapacitados, niños, adolescentes y adultos mayores, tales como niñeras o cuidadores domiciliarios. Personal para tareas generales: Quienes realizan limpieza, lavado, planchado, cocina básica y mantenimiento del hogar; es la categoría con mayor cantidad de trabajadores.

¿HABRÁ AUMENTO EN OCTUBRE?

El acuerdo contempla además una audiencia de revisión prevista para octubre de 2025, cuyo objetivo será evaluar las condiciones económicas y sociales para considerar posibles recomposiciones salariales adicionales.

Esta previsión refleja la voluntad de los representantes de empleadores y trabajadores de mantener actualizados los salarios de acuerdo con la realidad económica y las necesidades de las empleadas domésticas.