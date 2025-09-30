La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a noviembre y diciembre de 2025, que incluirá los haberes mensuales con aumentos, el ajuste por movilidad previsional y el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como medio aguinaldo.

Este último representa una ayuda económica importante para los adultos mayores en el cierre del año. El aguinaldo, se abona en dos cuotas: la primera se pagó en junio y la segunda tendrá lugar en diciembre. Su cálculo se realiza tomando como referencia la mejor remuneración percibida durante el semestre, lo que garantiza un refuerzo directo en los ingresos de los adultos mayores.

CUÁNTO COBRARÁ UN JUBILADO Y PENSIONADO DE ANSES EN OCTUBRE 2025

Desde octubre, el monto mínimo de jubilación aumentará a $326.298,38, mientras que el máximo se ubicará en $2.195.679,22, ajustándose según lo publicado en las resoluciones oficiales de ANSES.

Si se confirma el pago del bono mensual de $70.000, el ingreso mínimo total podría alcanzar los $396.298,38, otorgando un alivio considerable para muchos beneficiarios en situación de vulnerabilidad.

Este bono funciona como complemento, asegurando que quienes tengan ingresos inferiores a este monto reciban un suplemento para equiparar el mínimo. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijará en $331.039, y la pensión por invalidez laboral en $228.409. La Prestación Básica Universal (PBU) subirá hasta $149.266,62, con ajustes futuros posibles en función de la inflación y eventuales bonos extraordinarios.

La base imponible para aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedó establecida entre $109.897,23 y $3.571.608,54.

Por otro lado, el incremento en haberes y asignaciones responde a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para octubre se tomó en cuenta la inflación oficial de agosto, que fue del 1,88%, aplicando el criterio vigente desde el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024 que regula la movilidad previsional.

INCREMENTOS EN ASIGNACIONES FAMILIARES Y PRESTACIONES DE ANSES

La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentará a $117.252 por cada menor de 18 años, mientras que la asignación por hijo con discapacidad llegará a $381.790. Del total asignado, el 80% se paga mensualmente y el 20% restante al presentar la documentación anual requerida.

Para trabajadores registrados, monotributistas y otros beneficiarios, los montos varían según el tramo salarial y la zona geográfica, siendo la Patagonia una región diferencial donde algunas asignaciones son mayores. Por ejemplo, la asignación por hijo en zonas diferenciales puede alcanzar $126.425.

Otros beneficios como la prestación por desempleo y la ayuda escolar anual también serán actualizados, con topes que llegarán a $58.631 y $42.039 respectivamente, y valores superiores en zonas diferenciales.

El límite mensual de ingresos para acceder a estas asignaciones quedó fijado en $2.403.613 por integrante del grupo familiar; si un miembro lo supera, el grupo pierde el derecho al beneficio.

CALENDARIO DE PAGO DE ANSES EN NOVIEMBRE DE 2025

El pago de noviembre comenzará el 10 y se extenderá hasta el 28, escalonado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Esto incluye titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), jubilados con haberes mínimos y quienes perciben montos superiores.

Este sistema busca evitar retrasos significativos dados los cambios en el costo de vida, aunque el impacto sobre el poder adquisitivo aún no logra compensar la pérdida acumulada de años anteriores.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 11de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.

Jubilados con haberes mínimos (SIPA)

DNI 0: 10 de noviembre.

DNI 1: 11 de noviembre.

DNI 2: 12 de noviembre.

DNI 3: 13 de noviembre.

DNI 4: 14 de noviembre.

DNI 5: 17 de noviembre.

DNI 6: 18 de noviembre.

DNI 7: 19 de noviembre.

DNI 8 y 9: 20 de noviembre.

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI 0 y 1: 21 de noviembre.

DNI 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI 8 y 9: 28 de noviembre.

CUÁNDO SE PAGARÁ EL AGUINALDO DE ANSES EN DICIEMBRE DE 2025

Para diciembre, los pagos se realizarán del 9 al 23, momento en el que se ingresará también el medio aguinaldo. El SAC se calcula en función de la mejor remuneración del semestre y se abona automáticamente sin necesidad de trámite adicional, constituido así en un ingreso extra crucial para afrontar gastos de fin de año.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 09 de diciembre.

DNI 2 y 3: 10 de diciembre.

DNI 4 y 5: 11 de diciembre.

DNI 6 y 7: 12 de diciembre.

DNI 8 y 9: 12 de diciembre.

Jubilados con haberes mínimos (SIPA)

DNI 0: 09 de diciembre.

DNI 1: 10 de diciembre.

DNI 2 y 3: 11 de diciembre.

DNI 4 y 5: 12 de diciembre.

DNI 6 y 7: 15 de diciembre.

DNI 8 y 9: 16 de diciembre.

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI 0 y 1: 17 de diciembre.

DNI 2 y 3: 18 de diciembre.

DNI 4 y 5: 19 de diciembre.

DNI 6 y 7: 22 de diciembre.

DNI 8 y 9: 23 de diciembre.

ANSES recordó que todos los pagos se realizan en las fechas asignadas, ya sea en sucursales bancarias habilitadas o mediante depósito en cuentas bancarias. También recomendó a los beneficiarios consultar su fecha exacta de cobro en el sitio oficial del organismo o a través de la aplicación “Mi Anses” para evitar confusiones.

El medio aguinaldo, como ingreso adicional, suele destinarse a cubrir diversos compromisos financieros y gastos de fin de año, como compras y celebraciones, siendo un refuerzo clave para mantener el poder adquisitivo de jubilados y pensionados en un contexto de alta inflación y pérdida de valor monetario.