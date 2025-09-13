Nueve barrios de Comodoro sufrieron un corte de luz inesperado

Un amplio corte de luz sorprendió este sábado a los vecinos de Comodoro Rivadavia y dejó a nueve barrios sin suministro eléctrico.

❗Recibí las alertas de cortes de luz AL INSTANTE directamente en tu celular 📲 HACÉ CLICK ACÁ y sumate a la Comunidad de ADNSUR

El inconveniente comenzó pasadas las 13:30 y, según informó la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), aún no hay un horario estimado para la normalización del servicio.

Los barrios afectados son Ameghino Nuevo, Ameghino Viejo, Paso Nuevo, Paso Viejo, San Martín Oeste, Divina Providencia, Médanos, Saavedra, Castelli Este y Roque González . La interrupción alcanzó a decenas de hogares, comercios y servicios que dependen de la red de energía en estos sectores de la ciudad.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

La SCPL comunicó que se trata de un corte imprevisto y que las cuadrillas de la cooperativa se encuentran trabajando para determinar el origen de la falla. Hasta el momento no trascendió si se debió a problemas en líneas de media tensión, desperfectos en estaciones transformadoras o condiciones externas que pudieran haber afectado el sistema.

En ese marco, la localidad petrolera sintió durante las primeras horas de la mañana y pasado el mediodía algunas ráfagas de viento de intensidad moderada, soplando a una velocidad entre 60 y 69 kilómetros por hora.