El gobierno provincial de Neuquén lanzó una nueva herramienta de financiamiento para estudiantes y docentes de todos los niveles educativos. A través del Banco Provincia del Neuquén (BPN), ya está disponible una línea de créditos que permitirá acceder a equipamiento informático con condiciones especiales.

Créditos educativos con beneficios

El anuncio fue realizado este viernes por el gobernador Rolando Figueroa, quien explicó que los préstamos estarán disponibles para alumnos y docentes de nivel primario, secundario y terciario/universitario.

Los créditos alcanzan hasta $5.000.000, cuentan con un plazo máximo de 36 meses y una tasa nominal anual (TNA) del 18%, lo que representa un financiamiento accesible en comparación con otras líneas disponibles en el mercado.

Los interesados ya pueden consultar los requisitos a través de la cuenta oficial del banco (@bpninforma) o en la página web de la entidad.

La nueva línea de financiamiento estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026, en coincidencia con el inicio del próximo ciclo lectivo.

El crédito está dirigido específicamente a la compra de equipamiento informático, con el objetivo de mejorar las condiciones de estudio y de enseñanza en toda la provincia.

Educación como eje de gestión

En su publicación, Figueroa sostuvo: “Una herramienta concreta para garantizar más oportunidades y acompañar la formación en cada rincón de Neuquén”.

La medida se suma a otras políticas educativas en marcha, como el plan de becas Gregorio Álvarez, que alcanza a más de 20.000 estudiantes e incorporó recientemente la entrega de notebooks; la inversión en infraestructura escolar, con la construcción de 40.000 metros cuadrados de escuelas técnicas; el incremento de partidas escolares y la decisión de la provincia de asumir el pago del Fondo de Incentivo Docente (FONID) tras el retiro de la Nación.