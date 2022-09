El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Luis Núñez, habló sobre las expectativas en torno a la nueva Ley de Pesca que ya está siendo tratada en las comisiones permanentes de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Presupuesto y Hacienda de la Legislatura de Chubut.

“Tienen que parar un poco en hacer las cosas sin consultar a los interesados en el tema. No se convoca y sacan algo que no es consensuado con la mayoría”, reconoció el dirigente del gremio de la pesca al ser consultado sobre su opinión en diálogo con la 100.1. Y agregó que “el texto tal cual está no nos convence para nada”.

Núñez contó que recién “tomamos conocimiento de este proyecto cuando estuvimos presenciando la sesión de derogación del FAP y por el tema de nuestro rechazo a la adhesión de provincia a la ley complementaria de riesgo de trabajo”.

"El texto tal cual está a nosotros no nos convence para nada, ya que deja de lado se deroga la ley vigente y con eso se pierden una serie de garantías que habíamos establecido para los trabajadores de las plantas de procesamiento y para el desarrollo de la actividad en la provincia”, criticó.

“Este proyecto fue presentado hace muy pocos días, y otras organizaciones sindicales también se enteraron así”, manifestó el dirigente de la pesca.

Finalmente, señaló que es importante que los gremios vinculados a las actividades sobre los que se plantean leyes o cualquier tipo de modificaciones, como “lo he planteado respecto al FAP y zonificación”, sean consultados previamente. “ Tienen que parar un poco en hacer las cosas sin consultar a los interesados en el tema. No se convoca y sacan algo que no es consensuado con la mayoría y después hacen papelones con retroceso y gastan tiempo y dinero”, concluyó.