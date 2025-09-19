Aunque faltan apenas días para que arranque la primavera, el calorcito todavía brilla por su ausencia en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Este viernes arrancó fresco: a las 6 de la mañana la temperatura marcaba 9,6 °C, con una sensación térmica de 8,3 °C y cielo parcialmente nublado.

La máxima prevista no pasará de los 12 °C en horas de la tarde. El cielo se mantendrá gris durante toda la jornada, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé lluvias para hoy.

Eso sí, el viento no se toma descanso: soplará tanto en la mañana como en la tarde, con ráfagas que rondarán los 50 km/h. Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

El finde: algo de agua y viento moderado

💠Sábado 20: mínima de 5 °C y máxima de 13 °C. El SMN anticipa lluvias aisladas desde la tarde hacia la noche.

💠Domingo 21: la mínima subirá a 9 °C y la máxima llegaría a 14 °C. Se esperan chaparrones en la madrugada y durante la mañana, pero después el tiempo mejoraría. El viento seguirá presente, aunque sin superar los 50 km/h.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.