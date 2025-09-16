Este martes 16 de septiembre tendrá lugar una de las celebraciones gastronómicas más esperadas del año: la Noche de la Pizza y la Empanada, un evento que, en cada edición, gana más adeptos y se consolida como una auténtica fiesta nacional.

Organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), la jornada reunirá a cientos de locales de todo el país con promociones especiales que permiten disfrutar de dos de los platos más queridos por los argentinos.

La propuesta es simple y tentadora: en los locales adheridos, los clientes podrán acceder a un 50% de descuento en pizzas y/o 3x2 en empanadas, con la posibilidad de que cada comercio defina si los beneficios aplican en salón, delivery o take away, y con qué medios de pago. Una oportunidad ideal para compartir con amigos, en familia o darse un gusto en medio de la semana.

Hay promociones de 3x2 en empanadas.
El reconocimiento de la Noche de la Pizza y la Empanada va más allá del atractivo de las promociones. APYCE destacó que el evento fue declarado de Interés Turístico Nacional y Provincial, lo que resalta su valor cultural, gastronómico y económico. De esta manera, no solo potencia el consumo, sino que también visibiliza a los comercios participantes, que encuentran en la iniciativa una oportunidad de acercarse a nuevos clientes y fidelizar a los habituales.

En Comodoro Rivadavia, los vecinos podrán sumarse a la celebración en los siguientes locales:

  • Fornaro (San Martín 8). 50% OFF en pizzas. Solo efectivo. Takeaway y salón.
  • Almacén de Pizzas (Roque Sáenz Peña 764). 50% OFF en pizzas. Solo efectivo. Takeaway y salón.
  • Big Pizza (Bartolomé Mitre 830). 50% OFF en pizzas. Todos los medios de pago. Takeaway.
  • Central de Pizzas y Empanadas (Av. Alsina 761). 50% OFF en pizzas. Todos los medios de pago. Takeaway.

La propuesta también llegará a otras ciudades de Chubut. En Puerto Madryn, se podrá disfrutar en:

  • Fervor (Av. Guillermo Rawson 153). 50% OFF en pizzas. Solo efectivo. Salón. 3x2 en empanadas. Solo efectivo. Takeaway, delivery y salón.
  • Lo de Jacinto (Av. Julio A. Roca 2136). 3x2 en empanadas. Solo efectivo. Takeaway.

En Esquel, la fiesta se vivirá en:

  • El Tranvía tu Pizzería (Ameghino 915 y Gral. Roca 385). 50% OFF en pizzas. Solo efectivo. Takeaway y salón. 3x2 en empanadas. Solo efectivo. Takeaway y salón.
  • Baruchpizza (Av. Alvear 1780). 3x2 en empanadas. Solo efectivo. Delivery.

En Playa Unión, la alternativa será La Familiar (Embarcación Don Roberto 1270). 50% OFF en pizzas. Solo efectivo. Takeaway y delivery.

“Es el evento gastronómico más importante del año porque la pizza y la empanada tienen un lugar muy especial en el corazón de todos los argentinos. Queremos que este día todos puedan disfrutarlas”, señalaron desde APYCE al presentar la edición 2025.

