No se salvó nadie: Viviana Canosa reapareció y aseguró que Argentina es un "rebaño de...."

Viviana Canosa cumplió su promesa y sorprendió a sus seguidores con un llamativo video en sus redes, con el cual anunció su llegada a la red social TikTok.

"Me censuraron. Me sacaron de la tele. Pero acá estoy en las redes, para decir lo que se me canta. ¿Me seguís en TikTok? Voy a ser la voz del 'rebaño de pelotudos'. Les voy a romper las pelotas a todos los políticos. ¡Van a correr! Se viene un año de elecciones y voy a estar presente para contarte todo lo que pasa en Argentina. Aunque el Gobierno quiera tapar todo con el Mundial”, inició la periodista.

En dicha red social, aprovechó para apuntar fuertemente contra el gobierno. “¿Escuchaste a la ministra del Trabajo diciendo 'después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina'? ¿O al ridículo del presidente Alberto Fernández: 'Lo que debemos pensar los argentinos ahora es como ganar el Mundial'? Somos un rebaño de pelotudos. Parece que en la Argentina no pasa otra cosa que Gran Hermano y el Mundial".

“Se cagan en la pobreza, en el hambre, en la inflación, en la inseguridad. Son unos turros. Nos distraen para que no veamos lo que realmente pasa. El presidente sigue boludeando a todos los argentinos. Y la dueña del 'Frente de todos contra todos' coquetea con la candidatura a presidente como si este Gobierno no fuera de ella ¡Una locura! Y al ministro Manos de Tijera se le está terminando la concesión. El 'superministro' está más devaluado que el peso”, agregó en relación a Fernández y Sergio Massa.

Por último, hizo una comparación y utilizó el Mundial de Qatar 2022. "La Argentina es un barco a la deriva señores. Tenemos una diarrea de elefantes sobre nuestra cabeza y el Gobierno espera que los goles de Messi puedan ocultar que el Titanic se está hundiendo. Pero les tengo la buena noticia del día: ¡Faltan exactamente 395 días para que se vayan!".