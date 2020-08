SANTIAGO DEL ESTERO - Al tristemente célebre "caso 41" -cómo se lo conoce en la provincia- no le imporaron las restricciones, medidas sanitarias o la vigencia del aislamiento social: durante una semana se dedicó a ir de reunión en reunión, de asado en asado y de fiesta en fiesta. Los primeros síntomas de coronavirus tambpoco lograron frenarlo. Hasta el momento, el Ministerio de Salud provincial pudo establecer que contagió al menos a 24 personas.

La irresponsabilidad de este ciudadano se suma a otros factores que llevaron a imponer en la provincia mayores restricciones, como la de establecer como único horario de circulación permitido el comprendido entre las 8 y las 18 hs., la postergación del inicio de clase y el cierre de varios comercios.

"Anduvo en un montón de asados, parece que se dedica a eso", expresó con ironía el gobernador santiagueño Gerardo Zamora.

"No sabe explicar y no se acordaba, muy vaga la explicación, por eso por la Justicia, la Policía secuestró sus dos teléfonos para hacer un rastreo por donde anduvo", agregó el mandatario sobre el hombre, del cual ya aparecieron fotos y videos de sus andanzas y hasta hay memes, como expresiones de repudio por su accionar, reseña Diario Once.

En las últimas horas se registraron 24 nuevos contagios, todos del caso 41. "Lo que no pasó en tres meses y medio, pasó en 24 horas", aseveró Zamora. El martes se hicieron 134 hisopados, de los cuales 17 tuvieron positivo, mientras que el miércoles se conocieron 7 casos más. Falta conocer el resultado de 134 hisopados más. Santiago del Estero tiene 65 infectados.