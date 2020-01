ESQUEL (ADNSUR) - Las brigadas de la Secretaría de Bosques de la provincia -que funcionan en Esquel, Trevelin, Río Pico, Corcovado, Lago Rosario y Carrenleufú- definieron este jueves continuar con las medidas de fuerza ante la falta de propuestas de pago.

Así fue confirmado tras un nuevo encuentro que se realizó en la Secretaría de Trabajo de Esquel en el marco de la conciliación obligatoria para lograr un acuerdo que permita resolver la situación de los brigadistas cordilleranos.

El delegado de ATE, Daniel Catalán, señaló hoy a EQSNotas que "nos reiteran que la provincia no tiene dinero por lo tanto no pueden cumplir con los compromisos”. Recordó no obstante que no se está pidiendo un aumento sino que se cumpla el compromiso firmado en marzo del año pasado.