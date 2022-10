No habrá colectivos durante tres días en Comodoro: "Un sueldo de $160 mil no es suficiente"

La Unión Tranviaria del Automotor (UTA) realizó la semana pasada un paro por 48 horas en los colectivos de corta y media distancia en todo el interior del país, reclamando que las cámaras empresarias aseguran que no pueden afrontar la última recomposición salarial con los subsidios que les otorga el Gobierno Nacional.

Sin embargo, este martes tras no llegar una vez más a un acuerdo salarial con las cámaras empresarias se dispuso un nuevo paro de actividades, esta vez de 72 horas, que se hará efectivo desde el lunes 25 hasta el miércoles 27 de octubre.

El dirigente de la UTA en Comodoro Rivadavia, Alejandro Quintero, indicó a ADNSUR que “lamentablemente, todos los secretarios del Interior estuvieron en la mesa de diálogo y no se llegó a lo que la UTA estaba pidiendo, lo mismo que el AMBA. Ojalá se destrabe antes de llegar al paro".

Comodoro se podría quedar sin colectivos durante tres días

Y dijo que "Lo mismo esperábamos para las 48 horas pero no se dio. Ahora iremos por tres días, para nosotros es frustrante tener que llegar a esto y lo que pide la UTA es una intervención rápida del Gobierno provincial y Nacional para destrabar esto, que nos tiene en el medio entre empresarios y el gobierno”.

Si bien este reclamo viene hace varios meses, Quintero sostuvo que “la conciliación obligatoria ha terminado, por eso tenemos vía libre para hacer reclamos".

“Estamos lejos de la propuesta que planteamos. Hacemos el reclamo a las empresas directamente y ellos dicen que no pueden, porque los gastos que vienen de Nación no son para afrontar esta clase de aumentos. Pedimos que los subsidios que llegan, que ya no son iguales a Capital Federal o AMBA, que tienen valores más bajos a comparación de los pasajes que la gente paga acá”, agregó el referente.

Este viernes vuelven a circular los colectivos a Comodoro pero no se descartan nuevas medidas

En este contexto, indicó que esta situación “no beneficia a nadie. Creo que han decidido que el boleto se vaya a 80, 85 pesos, dentro de dos o tres meses se irá a $100 y así sucesivamente. Va a llegar un momento donde el pasajero no va a tener el dinero para poder tomarse un colectivo o lo tendrá muy justo. El problema no es con la empresa, sino que tomamos esta medida hacia un grupo empresario que debe destrabar esto junto al Gobierno”.

Y sostuvo que “peleamos por un sueldo digno para los colectiveros, que varía según la categoría, pero ronda un promedio de 150 mil o 160 mil, que no es suficiente si uno tiene una familia en Comodoro, sumado al impuesto al trabajo y un montón de cuestiones”, sentenció Quintero.