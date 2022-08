Este martes por la mañana, evacuaron a alumnos y docentes de la la Escuela Provincial N°2 de Comodoro Rivadavia, luego de que se activará una alarma de la calefacción. Las autoridades provinciales y Camuzzi descartaron que se trata de una fuga de gas.

La directora María Lorenza Hernández, relató que las 8 de la mañana “comenzó a sonar las alarmas del equipo de calefacción que funcionó mal desde el año 2019/2020, iniciamos el protocolo de seguridad”.

“Había alumnos acá en la planta de abajo cerca del equipo así que los sacamos a todos los que estaban en riesgo y los llevamos al SUM, donde la calefacción por tubos no llega a ese sector”, dijo.

Se dio conocimiento a las autoridades y se dio la orden de que los alumnos fueran retirados del establecimiento educativo porque “no sabíamos hasta qué punto había riesgos. No queríamos que pase lo que sucedió en otra escuela de la provincia. Nos asustamos”.

Hernández señaló que “la gente de Obras Públicas dice que no hay problemas en la calefacción, pero todo lo hicimos por precaución, vino Camuzzi a verificar, están haciendo las pruebas y estaremos más tarde sabiendo los resultados de lo que pasó”.

CLASES SUSPENDIDAS

La directora afirmó que “las clases estarán suspendidas hasta que la prueba de hermeticidad sea favorable". Por estas horas, se aguardan “ las pruebas de hermeticidad y las diferentes pruebas que hace Camuzzi para ver si hay fuga de algún elemento químico, o si hay un problema eléctrico, que esa es otra opción”.

“Por ahora la información que tengo es la que la alarma de humo la que sonó”, dijo.

Y recordó que la caldera de la planta baja la repararon hace menos de dos semanas. “Por eso no sabíamos si estaba funcionando bien o mal, por eso la alarma y el protocolo de seguridad”, dijo.

No obstante, reconoció que “había un olor extraño, no sabemos también si por la situación que podemos vivir, pero bueno, no era lo normal que nosotros podemos percibir”.