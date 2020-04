ESQUEL (ADNSUR) – El martes por la noche, se impidió el acceso a la provincia del Chubut a un colectivo que traía estudiantes desde Córdoba. El colectivo no contaba con autorización de Salud ni Seguridad. Según se conoció, se trata de un grupo de unas 13 personas que tenían como destino las localidades de Esquel, Trevelin, El Hoyo y Lago Puelo, entre otras ciudades.

El jefe de la Unidad Regional de Esquel, Víctor Acosta, explicó que no pueden ingresar debido a las restricciones y porque el viaje no estuvo coordinado con ninguna autoridad de Salud ni de Seguridad. "No tienen autorización de ingreso a la provincia, no tienen el protocolo de salud activado, no tienen la declaración jurada y no tienen la certificación médica", indicó.

Por su parte, el jefe de la Comisaría de El Hoyo, Darío González, confirmó que el transporte fue demorado porque no tienen la autorización provincial y recién este miércoles, personal médico podrá controlar el estado de salud de los jóvenes.

El encargado del viaje, Sandro Valenzuela, explicó - a Noticias de El Bolsón- que la comitiva tiene la autorización pertinente y qué tanto en Córdoba como en La Pampa, Neuquén y Río Negro no tuvieron ningún inconveniente al momento de circular. "Esta situación se dio acá cuando queríamos ingresar a Chubut, no sabíamos que tiene una legislación propia que va por encima de una ley nacional, porque nosotros tenemos la autorización de tránsito nacional firmada por la CNRT y los chicos fueron controlados en todas las provincias que ingresaron y se encuentran todos bien", dijo.

Ante esta situación y el impedimento de ingresar a la provincia, el contingente compuesto por 13 estudiantes y dos conductores debieron pasar la noche en la ruta, sin descender de la unidad hasta tanto que los titulares de la empresa transportista logren conseguir la autorización para poder circular por la provincia y también esperar que un equipo médico pueda llegar a controlarlos.