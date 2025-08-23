Nieve, viento y visibilidad nula: cerraron dos pasos entre Neuquén y Chile este sábado

Desde Vialidad Nacional informaron que, debido a la intensa acumulación de nieve, este sábado 23 de agosto permanecen cerrados varios pasos fronterizos hacia Chile.

En particular, los cruces de Pino Hachado y Cardenal Samoré, dos de los más transitados en la provincia de Neuquén, se encuentran intransitables. El organismo señaló que hay equipos trabajando en la zona.

En cuanto al paso Pino Hachado, el último parte indica que la calzada presenta acumulación de hielo y nieve, además de condiciones climáticas adversas como nevadas, viento blanco y escasa visibilidad por niebla.

Por otro lado, el paso Cardenal Samoré fue cerrado a solicitud del centro de frontera chileno. Allí también se reporta presencia de nieve en la calzada, y se prevé un nuevo reporte a las 13 horas.

Recomendaciones para circular por los pasos fronterizos

Las autoridades de Vialidad Nacional brindaron una serie de recomendaciones para quienes deban transitar por los pasos internacionales que conectan Neuquén y Río Negro con Chile: