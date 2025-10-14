Nicolás Behringer se consagró como el gran ganador de La Voz Argentina 2025

Este lunes, Nicolás Behringer se consagró como el gran vencedor de La Voz Argentina 2025 (Telefe), el reality musical conducido por Nico Occhiato. Representante del Team Luck Ra, Nicolás fue elegido por el público y se llevó el codiciado premio mayor.

Antes de conocerse el resultado final, los cuatro finalistas subieron al escenario para compartir canciones junto a sus coaches, en una velada cargada de talento, complicidad y momentos que quedarán en la memoria.

Eugenia Rodríguez, del Team Miranda!, interpretó junto al dúo el clásico “Valiente” de Pimpinela, en una versión que recibió aplausos y elogios en el estudio. Milagros Amud, del Team Soledad, conmovió con su interpretación de “Garganta con arena”, de Cacho Castaña, acompañada por Soledad Pastorutti.

El momento más esperado llegó con Nicolás, quien brilló al cantar junto a su coach el tema "Que me falte todo". Por su parte, Alan Lez, del Team Lali, se destacó con una energética versión de “33” junto a Lali Espósito, en una actuación que encendió el escenario.

Ya en las primeras galas, Nicolás había compartido detalles de su vida que conmovieron al jurado y al público. “Mi historia... es muy difícil de marcar algo en particular, porque transité una cantidad de cosas en una poca cantidad de años que siento que fueron muchas vidas al mismo tiempo”, había expresado el joven capítulos atrás.

El joven había contado que hace unos cinco o seis años perdió a su padre, quien era su único vínculo cercano. “Hace unos 5 o 6 años falleció mi viejo, que era el único vínculo cercano. En el momento en que eso pasó me hice tutor de ella (hermana). Hace unos cuantos años que estamos solos, vivimos por nuestra cuenta, somos ella y yo nomás. Somos el círculo completo, es un dúo familiar”, había agregado.

Además, había relatado que su sustento diario proviene de cantar en la calle, una actividad que le permitió seguir adelante y sostener a su hermana. Su historia de lucha, resiliencia y amor fraternal fue una constante a lo largo del certamen, y se convirtió en uno de los pilares de su conexión con el público.

Y así fue. Con el voto del público y una historia que inspiró a todos, Behringer se consagró como la voz del país.