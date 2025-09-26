Ni Una Menos convocó a marchar en Comodoro y en todo el país tras el triple crimen de Brenda, Morena y Lara

La Red Universitaria de Género (RUGE) de Comodoro Rivadavia convocó para este sábado 27 de septiembre a una movilización en repudio al triple femicidio de Brenda, Morena y Lara, ocurrido en Florencio Varela, y en reclamo de políticas públicas efectivas para frenar la violencia de género.

La concentración en la ciudad comenzará a las 16 en la plaza Kompuchewe y a las 17 se iniciará la marcha por las calles céntricas. El llamado se enmarca en una jornada nacional de protesta impulsada por el movimiento Ni Una Menos, que tendrá réplicas en diferentes puntos del país.

En el documento difundido por la RUGE y acompañado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, las organizaciones denunciaron la revictimización de las tres jóvenes asesinadas, quienes en algunos medios y redes sociales fueron señaladas como “culpables” de sus muertes. “Ellas también fueron víctimas de una vida precarizada por la ausencia de oportunidades, el hambre y la violencia de un Estado que respalda un sistema económico donde el cuerpo es una mercancía”, sostuvieron.

El comunicado también alerta sobre la desfinanciación de programas y políticas públicas destinadas a atender problemáticas de género, lo que —según remarcan— tiene una incidencia directa en el crecimiento de los femicidios en 2025.

Las consignas que encabezarán la marcha serán: “No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios”, “Vivas nos queremos” y “Ni Una Menos”. Las organizaciones convocantes subrayan que el Estado tiene la obligación de garantizar políticas de prevención, protección y autonomía para las mujeres y diversidades.

La movilización de este sábado busca visibilizar una problemática que, según remarcan, no se detiene: “Todos los días se muere una de nosotras”, expresaron en el texto de convocatoria. Por eso, llaman a llenar las calles para exigir que la violencia de género sea considerada una emergencia nacional.

El triple crimen de Brenda, Morena y Lara volvió a instalar el debate sobre la eficacia de las políticas públicas y el rol del Estado. Mientras avanza la investigación judicial, las organizaciones sociales y feministas aseguran que el repudio y la movilización son la única respuesta frente a una situación que consideran insostenible.