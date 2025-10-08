El turismo de compras en una reconocida ciudad experimentó un crecimiento exponencial en los últimos meses, consolidándose como uno de los destinos preferidos para turistas argentinos.

La principal motivación es la significativa diferencia de precios en tecnología, electrodomésticos, neumáticos y otros productos, que pueden costar hasta un 56% menos que en Argentina.

Las largas filas y el intenso movimiento en los pasos fronterizos reflejan la magnitud del fenómeno, con familias enteras y grupos de amigos cruzando diariamente para realizar sus compras. Los comercios se han adaptado a esta demanda, ofreciendo atención personalizada, promociones para turistas y facilidades en métodos de pago. Este constante flujo ha generado un impacto positivo en la economía local, dinamizando el comercio y el sector servicios en la región.

El sorpresivo cambio que realizó el Gobierno nacional sobre el feriado del 12 de octubre

NI CHILE NI BOLIVIA: EL DESTINO DE LOS ARGENTINOS PARA COMPRAR MÁS BARATO

En 2025, una nueva tendencia de compras se consolidándose entre los argentinos que buscan tecnología y otros productos a precios significativamente más bajos: Ciudad del Este, Paraguay. Atrás quedaron Chile y Bolivia, principales destinos de referencia en el último año.

Actualmente, esta ciudad fronteriza paraguaya brilla por su oferta insuperable y se transformó en un destino codiciado para quienes desean estirar su presupuesto en electrónica, neumáticos, cosméticos y más.

Más de 300 trabajadores pedirán la quiebra de una histórica empresa láctea argentina que está en jaque

La explicación principal que impulsa esta preferencia radica en la diferencia impositiva y la estabilidad económica entre Argentina y Paraguay. Mientras que en Argentina el impuesto al valor agregado (IVA) se encuentra en el 21%, además de aranceles aduaneros que encarecen los productos importados, Paraguay mantiene un impuesto general del 10%. Esta carga fiscal inferior se traduce en precios finales mucho más accesibles para los consumidores.

A su vez, la economía paraguaya logró mantener un nivel de inflación bajo bajo la administración del presidente Santiago Peña, lo cual contribuye a que los precios no solo sean bajos sino también estables. Por el contrario, la inflación y la presión fiscal en Argentina encarecen considerablemente los productos de tecnología y consumo diario, incentivando a los argentinos a cruzar la frontera en busca de ofertas.

Telefe tiene nuevo dueño: quién compró el canal de televisión más visto de Argentina

LAS DIFERENCIAS DE PRECIOS QUE SORPRENDEN

Los números hablan por sí mismos y revelan por qué Ciudad del Este se masificó como destino de compras:

Una PlayStation 5 Digital Edition de 1TB Slim 4K cuesta en Paraguay unos USD 780, mientras que en Argentina ronda los USD 1410, representando un ahorro del 56%.

Slim 4K cuesta en Paraguay unos USD 780, mientras que en Argentina ronda los USD 1410, representando un ahorro del 56%. El iPhone 16 Pro Max de 256GB se vende en Ciudad del Este a aproximadamente USD 716, un 45% menos que en Argentina, donde su precio local es de unos USD 1279.

se vende en Ciudad del Este a aproximadamente USD 716, un 45% menos que en Argentina, donde su precio local es de unos USD 1279. La Nintendo Switch 2 en Paraguay tiene un descuento similar del 56%, especialmente cuando se compra con juegos como Mario Kart.

en Paraguay tiene un descuento similar del 56%, especialmente cuando se compra con juegos como Mario Kart. La MacBook Air 13” se puede adquirir en Ciudad del Este por USD 1285, lo que implica un ahorro del 47% en comparación con Argentina.

se puede adquirir en Ciudad del Este por USD 1285, lo que implica un ahorro del 47% en comparación con Argentina. Un neumático Bridgestone Dueler H/P Sport cuesta unos USD 100 en Paraguay, mientras que en Argentina su precio supera los USD 250.

Más allá de la tecnología, otros rubros como perfumes, cosméticos y accesorios para el hogar también cuentan con descuentos que pueden alcanzar hasta un 60%, lo que explica el fenómeno creciente y el incremento del turismo comercial en esta zona de la Triple Frontera.

Falta de higiene, contaminación y peligro de colapso: descubrieron graves irregularidades en un supermercado de San Cayetano

CIUDAD DEL ESTE ES FUROR ENTRE LOS ARGENTINOS

Este movimiento comercial ya impacta directamente en los comercios de Ciudad del Este, donde se estima que los compradores argentinos representan alrededor del 40% de las ventas en algunos locales, especialmente en aquellos vinculados a la electrónica y tecnología.

Se calcula que más de 150,000 argentinos visitan la ciudad con intención de realizar compras, aprovechando la cercanía y la facilidad para cruzar la frontera, así como la oferta de centros comerciales adaptados para turistas internacionales.

Además, estos centros comerciales ofrecen facilidades como atención multilingüe, promociones especiales y la opción de pago en dólares, lo que optimiza la experiencia de compra para el público argentino. Los porteños y habitantes de provincias cercanas no solo se interesan por productos tecnológicos sino que también apuestan por ropa, calzado, neumáticos y alimentos, consolidando a Ciudad del Este como un centro comercial integral.

"El dolor que nos dejaste...": la desgarradora despedida de la mamá de la hija del joven fallecido en Comodoro

Expertos en comercio internacional y turismo destacan que esta tendencia es un claro reflejo de las diferencias estructurales en los modelos económicos. La economía paraguaya, con su política fiscal más atractiva para el consumidor y su estabilidad monetaria, se posiciona como un polo de atracción comercial muy fuerte para los argentinos.

Sin embargo, esta realidad también abre debates en Argentina sobre la presión impositiva y las políticas económicas, así como su impacto en el consumo y el turismo de compras exterior. Para muchos consumidores, el viaje a Ciudad del Este es parte de una estrategia para sortear la crisis económica local y acceder a tecnología y productos de calidad a un costo razonable.

CONSEJOS PARA COMPRADORES ARGENTINOS EN CIUDAD DEL ESTE