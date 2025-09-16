En un contexto económico complejo que exige medidas concretas para cuidar el bolsillo de los sectores más vulnerables, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el programa Beneficios ANSES, especialmente orientado a jubilados y pensionados.

Más allá de los incrementos periódicos en los haberes, esta iniciativa busca otorgar descuentos directos y reintegros en compras de productos esenciales, facilitando así el acceso a elementos básicos para el día a día.

El programa se destaca por su alcance y simplicidad, ya que los descuentos se aplican de manera automática al utilizar la tarjeta de débito donde los beneficiarios cobran su jubilación o pensión, sin requerir trámites adicionales ni gestiones engorrosas. Este aspecto es clave para que los adultos mayores puedan ahorrar sin complicaciones, ayudándolos a enfrentar la realidad económica actual con mayor tranquilidad.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

BENEFICIOS ANSES, UN PROGRAMA PARA COMPLEMENTAR

El lanzamiento de Beneficios ANSES responde a la creciente necesidad de apoyar a jubilados y pensionados frente a la inflación y el incremento sostenido del costo de vida. Argentina atraviesa un periodo económico con subas importantes en alimentos, servicios y medicamentos, lo que impacta de manera directa en las economías familiares.

Los jubilados, que en muchos casos disponen de ingresos limitados y fijos, encuentran en este programa un alivio para enfrentar los gastos cotidianos, a la vez que se promueve el consumo en comercios locales y supermercados, generando un efecto positivo en la cadena productiva. Confirmaron un nuevo aumento y bono para jubilados y pensionados de ANSES en octubre de 2025

Asimismo, la iniciativa complementa los aumentos de haberes y medidas sociales implementadas por el Gobierno, ampliando el abanico de herramientas para mejorar el poder adquisitivo de este segmento de la población.

DESCUENTOS DE HASTA 20% EN 7.000 COMERCIOS ADHERIDOS A BENEFICIOS ANSES

Con más de 7.000 puntos de venta distribuidos en todo el país, el plan fue desarrollado por el Ministerio de Capital Humano junto con ANSES, y alcanza una amplia red de comercios.

En las principales cadenas de supermercados se ofrece un 10% de descuento para jubilados y pensionados, una rebaja significativa que contribuye a un ahorro considerable en la compra de alimentos y productos básicos. Una histórica cadena de pizzerías desembarca en Chubut por primera vez en la historia

Entre los supermercados adheridos figura La Anónima y Carrefour, entre otras grandes cadenas que se encuentran en el país. Estos comercios cubren diversas regiones y permiten a los beneficiarios acceder a descuentos en productos alimenticios, artículos de limpieza y otros bienes necesarios para el hogar.

BENEFICIO ADICIONAL PARA QUIENES COBRAN POR BANCO NACIÓN

Uno de los puntos más destacados del programa es el beneficio extra para quienes reciben sus haberes a través del Banco Nación. Este grupo puede acceder a un 5% de reintegro adicional al abonar con tarjetas de débito o crédito o utilizando la aplicación BNA+ mediante código QR.

Este reintegro se suma a los descuentos existentes en supermercados, potenciando el ahorro y beneficiando directamente a los jubilados y pensionados que operan con esta entidad bancaria.

Prohibieron un conocido queso cremoso y ordenaron el retiro de todos los supermercados del país

El tope para este reintegro es de $20.000 mensuales, lo que significa que hasta ese monto los beneficiarios pueden recuperar un porcentaje de sus gastos en productos esenciales. Este esquema incentiva el uso de medios electrónicos de pago y facilita el control de los beneficios otorgados.

DESCUENTOS DE HASTA 20% EN FARMACIAS Y COMERCIOS LOCALES

Además de supermercados, el programa Beneficios ANSES también incluye rebajas de hasta un 20% en farmacias, perfumerías y pequeños comercios de cercanía.

Esta medida es fundamental para que los jubilados puedan adquirir productos de higiene y cuidado personal a precios más accesibles, un aspecto clave para preservar la salud y el bienestar de este segmento poblacional.

Chau a la deuda con tarjeta: cuándo prescriben las obligaciones y dejan de reclamarte

Los comercios locales, muchas veces excluidos de grandes programas de beneficios, ahora forman parte de esta iniciativa, lo que además impulsa el comercio de proximidad y sostiene la economía regional.

CÓMO ACCEDER Y CONSULTAR LOS BENEFICIOS ADHERIDOS

Para garantizar la transparencia y facilitar la información, ANSES recomienda a los beneficiarios consultar el listado completo de los puntos de venta adheridos a través de su página web oficial.

Allí se puede acceder a la información actualizada sobre supermercados, farmacias y comercios que forman parte del programa, optimizando así la experiencia de los jubilados y pensionados al planificar sus compras.

El IPV sorteará 19 casas en Comodoro: cómo inscribirse y cuáles son los requisitos

Este recurso web incluye una guía detallada que permite buscar por ubicación y tipo de comercio, facilitando que los adultos mayores puedan aprovechar al máximo los beneficios sin perder tiempo ni esfuerzo.