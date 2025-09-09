La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este martes ingresará un frente frío que impactará de manera diversa en Neuquén: nevadas en la cordillera, viento fuerte en la meseta y lluvias en el valle, con un escenario de inestabilidad en toda la región.

Neuquén capital

En la capital provincial se espera un cielo cubierto durante todo el día. La temperatura máxima alcanzará los 22 °C en horas diurnas, con viento del noroeste a 53 km/h. Por la noche, se prevé un descenso térmico con mínima de 5 °C, acompañado de lluvias inestables y viento del sudoeste de hasta 46 km/h.

Zapala

En la zona de meseta, Zapala tendrá cielo mayormente cubierto y ventoso. La máxima prevista es de 14 °C y la mínima de 6 °C. El viento del noroeste será protagonista, con ráfagas que podrían alcanzar los 84 km/h, lo que representa una jornada de inestabilidad marcada.

San Martín de los Andes

La cordillera se verá afectada por nevadas moderadas durante el día, en un escenario de cielo mayormente nublado. La temperatura máxima será de apenas 1 °C, con viento del noroeste de 17 km/h. Hacia la noche, se mantendrán las nevadas, incluso con intensidad fuerte, mientras que la mínima será de 2 °C con ráfagas que llegarán a 55 km/h.

Villa La Angostura

En Villa La Angostura también se prevé un día con cielo cubierto y nevadas moderadas. Las temperaturas se mantendrán estables, con registros entre 2 °C de mínima y 2 °C de máxima, junto a ráfagas del noroeste que alcanzarán los 42 km/h.

Chos Malal

El norte neuquino enfrentará un día con cielo cubierto, viento y nevadas débiles. En Chos Malal, la máxima llegará a 15 °C, mientras que la mínima será de 5 °C en horas nocturnas. El viento del noroeste será intenso, con ráfagas que rondarán los 81 km/h.