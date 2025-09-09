Nevadas en la Cordillera y lluvia en Neuquén capital: el pronóstico del martes
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas anticipó un martes con frente frío, nevadas en la cordillera, viento en la meseta y lluvias en el valle. Las condiciones meteorológicas afectarán a distintas ciudades de Neuquén con variaciones de temperaturas y ráfagas intensas.
Neuquén capital
En la capital provincial se espera un cielo cubierto durante todo el día. La temperatura máxima alcanzará los 22 °C en horas diurnas, con viento del noroeste a 53 km/h. Por la noche, se prevé un descenso térmico con mínima de 5 °C, acompañado de lluvias inestables y viento del sudoeste de hasta 46 km/h.
Zapala
En la zona de meseta, Zapala tendrá cielo mayormente cubierto y ventoso. La máxima prevista es de 14 °C y la mínima de 6 °C. El viento del noroeste será protagonista, con ráfagas que podrían alcanzar los 84 km/h, lo que representa una jornada de inestabilidad marcada.
San Martín de los Andes
La cordillera se verá afectada por nevadas moderadas durante el día, en un escenario de cielo mayormente nublado. La temperatura máxima será de apenas 1 °C, con viento del noroeste de 17 km/h. Hacia la noche, se mantendrán las nevadas, incluso con intensidad fuerte, mientras que la mínima será de 2 °C con ráfagas que llegarán a 55 km/h.
Villa La Angostura
En Villa La Angostura también se prevé un día con cielo cubierto y nevadas moderadas. Las temperaturas se mantendrán estables, con registros entre 2 °C de mínima y 2 °C de máxima, junto a ráfagas del noroeste que alcanzarán los 42 km/h.
Chos Malal
El norte neuquino enfrentará un día con cielo cubierto, viento y nevadas débiles. En Chos Malal, la máxima llegará a 15 °C, mientras que la mínima será de 5 °C en horas nocturnas. El viento del noroeste será intenso, con ráfagas que rondarán los 81 km/h.