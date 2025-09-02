El ingreso de una masa de aire frío continuará afectando a la provincia de Neuquén, según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). El organismo indicó que se mantendrán las lluvias y nevadas débiles en la cordillera, mientras que en los valles y la meseta habrá un leve ascenso de las temperaturas, aunque acompañado por vientos del sudoeste.

Neuquén Capital

En la capital neuquina, el día se presentará con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 14 °C durante la tarde. El viento soplará desde el sudoeste con velocidades cercanas a 44 km/h. Hacia la noche, el cielo estará despejado y se espera una mínima de -1 °C, con ráfagas más intensas que podrían alcanzar los 57 km/h.

Zapala

La localidad de Zapala tendrá una jornada fría, con cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima será de 8 °C, mientras que la mínima caerá hasta los -5 °C. El viento desde el sudoeste alcanzará ráfagas de 56 km/h.

San Martín de los Andes

En la cordillera, San Martín de los Andes enfrentará un día con cielo cubierto y temperaturas bajas. La máxima apenas llegará a 1 °C y se registrarán vientos del oeste con ráfagas de hasta 50 km/h. Durante la noche persistirá la nubosidad, con nevadas débiles y una mínima de -2 °C.

Villa La Angostura

En Villa La Angostura también predominará el cielo cubierto con nevadas débiles. Las temperaturas oscilarán entre los 2 °C de máxima y -1 °C de mínima, con ráfagas del noroeste de hasta 43 km/h.

Chos Malal

La ciudad de Chos Malal presentará un día con cielo parcialmente nublado. La máxima será de 9 °C y la mínima descenderá a -6 °C durante la noche. Los vientos del noroeste alcanzarán ráfagas de 51 km/h.