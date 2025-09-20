Neuquén ya recibe vuelos diarios con compras online: ¿Cómo cambiarán los envíos en la Patagonia?

Las compras por internet siguen creciendo a gran ritmo en todo el país, y Neuquén no se queda atrás. A este fenómeno ahora se suma una novedad logística: Aerolíneas Argentinas firmó un acuerdo con Mercado Libre para realizar vuelos diarios de carga que transportan mercadería adquirida a través de la plataforma.

Este viernes por la mañana, el aeropuerto de Neuquén fue testigo de la llegada de uno de estos vuelos, cargado con paquetes comprados online por residentes locales y de la región. Se trata de una iniciativa piloto que, si demuestra buenos resultados durante los próximos tres meses, podría extenderse a otras ciudades del interior argentino.

La propuesta incluye vuelos diarios de lunes a viernes, realizados por aeronaves de Aerolíneas Argentinas, en colaboración con la empresa Mirgor. Este esquema promete reducir significativamente los tiempos de entrega, estimándose que las compras podrían llegar a destino entre 24 y 48 horas después de concretarse.

El sitio especializado en aviación Hangar X confirmó que esta modalidad logística beneficiará tanto a consumidores como a pequeñas y medianas empresas, agilizando las entregas y mejorando la experiencia de compra en línea.

El proyecto busca optimizar la red de distribución de Mercado Libre en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, impulsando así el desarrollo del comercio electrónico en regiones como la Patagonia.

Neuquén y Trelew, pioneras en el nuevo esquema

Neuquén fue una de las primeras ciudades en participar de esta prueba, y el vuelo de este viernes marcó el tercer arribo cargado con productos comprados en línea. A su vez, Trelew también fue incorporada como punto clave en esta operación, actuando como centro logístico para otras localidades patagónicas.

Más allá del impacto en el comercio electrónico, este nuevo sistema de transporte también acompaña el desarrollo de sectores estratégicos en la región, como el polo energético de Vaca Muerta, al mejorar la competitividad y disponibilidad de productos.

Durante los tres meses que durará esta fase de prueba, se evaluará el rendimiento del nuevo esquema logístico. Si los resultados son positivos, se prevé ampliar la red de vuelos de carga a otros aeropuertos del interior del país.

Cambios en la política de cargos de Mercado Libre

Desde julio de 2025, Mercado Libre implementó un nuevo esquema de comisiones que afecta a usuarios de todo el país. La medida, que entró en vigencia el 8 de julio, ajusta los cargos por operación según la carga impositiva de cada provincia, específicamente la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos.

Hasta ese momento, los costos por vender o cobrar a través de Mercado Libre y Mercado Pago eran los mismos para todos, sin importar la ubicación del usuario. Sin embargo, ante las marcadas diferencias entre provincias, la empresa decidió aplicar tarifas diferenciadas.

El nuevo sistema beneficia a quienes operan desde provincias con menor presión fiscal. Las primeras en registrar una baja en los cargos fueron Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, Formosa y Santiago del Estero, donde el impuesto a los Ingresos Brutos es inferior al promedio nacional.

En cambio, los usuarios de Córdoba, Santa Fe y Jujuy vieron un aumento en los costos, ya que en estas jurisdicciones la carga impositiva es más elevada.

Según explicó la empresa, el objetivo del cambio es hacer más transparente el impacto de los impuestos locales en las operaciones digitales.