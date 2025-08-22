Neuquén y Río Negro también se vieron afectadas por el paro de controladores aéreos

El paro de controladores aéreos, convocado por el gremio ATEPSA, comenzó este viernes 22 de agosto con cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en todo el país. La medida ya impacta en los aeropuertos de Neuquén y Bariloche, donde se registran demoras y modificaciones en los servicios programados.

Desde Aerolíneas Argentinas informaron que solo en la primera franja de la protesta —entre las 13 y las 16— se produjeron 28 cancelaciones y 43 reprogramaciones, afectando a más de 8.000 pasajeros. La compañía trabaja para reducir el impacto de la segunda franja horaria, prevista de 19 a 22.

Por su parte, LATAM también advirtió sobre posibles demoras y reprogramaciones en vuelos de cabotaje e internacionales durante este viernes y el domingo 24 de agosto. La empresa puso a disposición opciones de reprogramación sin costo para los pasajeros afectados.

ATEPSA definió un plan de lucha con paros escalonados durante cinco jornadas, que implicarán afectación en los despegues en todo el territorio nacional:

Viernes 22/08: de 13 a 16 y de 19 a 22

Domingo 24/08: de 13 a 16 y de 19 a 22

Martes 26/08: de 7 a 10 y de 14 a 17

Jueves 28/08: de 13 a 16 y de 19 a 22

Sábado 30/08: de 13 a 16 y de 19 a 22

Impacto en Neuquén y Bariloche

En Neuquén capital, la medida de fuerza generó demoras en vuelos de cabotaje programados durante la franja del mediodía, con reprogramaciones hacia destinos nacionales.

En Bariloche, los servicios de Aerolíneas Argentinas también se vieron alterados. El vuelo de las 13:30 con destino a Córdoba, el de las 14:30 hacia Brasil y los de las 16:50 y 20:50 hacia Aeroparque sufrieron modificaciones.

Tanto Aerolíneas Argentinas como LATAM solicitaron a los usuarios verificar el estado de sus vuelos a través de los canales oficiales. En el caso de Aerolíneas, las notificaciones llegan vía correo electrónico, mientras que las compras realizadas en agencias de turismo deben confirmarse por esa vía.

La compañía de bandera recomendó además el uso de su aplicación móvil y la web oficial para la autogestión de cambios y consultas. LATAM, en tanto, habilitó la posibilidad de modificar vuelos sin costo adicional en las mismas rutas y con nuevas fechas disponibles.