El Gobierno de la Provincia del Neuquén avanza en gestiones para lograr la apertura anticipada del paso internacional Pichachén, con el objetivo de fortalecer la integración fronteriza entre el Alto Neuquén y la región del Biobío, en Chile.

La Dirección Provincial de Asuntos Institucionales, dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete, encabezó reuniones junto con Vialidad Provincial, Gendarmería, Aduana y Migraciones, en coordinación con sus pares chilenos. El fin es garantizar las condiciones de seguridad y logística necesarias para habilitar el cruce antes de lo habitual.

Avance de los trabajos en la ruta

La semana pasada, los equipos de Vialidad Provincial comenzaron las tareas de despeje en la ruta hacia el paso. Se estima que los trabajos demandarán , con el objetivo de dejar todo listo para permitir el tránsito binacional antes de que finalice octubre.

El factor determinante fue la escasa acumulación de nieve durante este invierno, lo que posibilitó adelantar el inicio del mantenimiento vial.

Un corredor estratégico

El paso Pichachén, que habitualmente abre solo en temporada estival, es el único cruce habilitado entre la región chilena del Biobío y el Alto Neuquén. Por ello, tiene un valor estratégico en términos de integración, patrimonio cultural e histórico para ambas comunidades.

El gobernador Rolando Figueroa anunció esta semana que la Provincia avanzará en la pavimentación por etapas de la ruta provincial que conecta con Pichachén, reforzando así la importancia de este corredor.

La apertura anticipada también busca favorecer el turismo trasandino en el norte neuquino. En particular, se espera que facilite el arribo de visitantes a la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, que se celebrará del 21 al 23 de noviembre en Chos Malal, con la actuación de artistas locales y nacionales.